女大生家中產子夭折 藏屍6天 自首請回

鄒姓女大學生前天以毛巾包裹一具男嬰遺體，帶至台北市文山一警分局萬芳派出所求助，稱在家生子後發現沒有呼吸心跳，放在家六天直到遺體發臭才告知家人；檢方將解剖調查死因，認為鄒女涉殺人重罪嫌疑重大且有滅證之虞聲押，法院以她是自首，裁定無保請回。

警方調查，十九歲鄒姓女子前天下午五時許由母親、胞姊陪同，前往北市文一分局萬芳派出所，手提塑膠袋神情慌張，表示在家生產後嬰兒死亡，她不知如何處理；員警從她交付的塑膠袋內發現一具用毛巾包裹的男嬰遺體，遺體腫脹飄散異味，立即通報派員到鄒女住家採證。

鄒女供稱，她本月二日獨自在住家廁所生產，以毛巾包裹嬰兒暫放一旁，在浴室清洗身體後，發現嬰兒已死亡，既不敢讓家人知情，又覺得「好像不能直接丟掉」，只好將嬰屍裝進塑膠袋，藏放房間內角落。

她稱，後來嬰屍飄散異味，家人四處尋找氣味來源，她見紙包不住火，才向胞姊透露狀況，在母親、胞姊陪同下到派出所求助；至於嬰兒生父身分，她無法確認。

鄒女家人說，鄒女正就讀南部某大學，僅偶爾與家人見面，且平時習慣穿著寬鬆衣物，家人並未發現她懷孕或有其他異狀。

據了解，鄒女對答正常、精神狀況穩定，沒有產檢等相關就醫紀錄；警方初步朝過失致死、遺棄等罪方向偵辦，持續調查她的交往狀況，並通報社會局協處。

檢察官與警方、法醫昨相驗，家屬暫無意見，檢方指示遺體暫冰存，擇期解剖釐清死亡原因及時間，將鄒女帶回台北地檢署複訊，認定涉犯殺人罪，當庭逮捕，以涉嫌重罪，嫌疑重大，有湮滅證據之虞，訊後聲押；台北地方法院認定，鄒女雖涉殺人重罪，但自首並交出嬰屍，應無滅證之虞，裁定無保請回。