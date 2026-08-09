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台東知本農路案二度抗告成功 農業處長許家豪羈押禁見

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東縣政府農業處遭控涉嫌圖利國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華家族投資的「東映渡假村」開發案，處長許家豪與前科長蔡明翰偵訊後交保，台東地檢署二度提起抗告，花蓮高分院裁定撤銷原處分，台東地院今天下午重開羈押庭，裁定將許家豪及蔡明翰兩人羈押禁見。

無黨籍台東縣議員林參天揭露，縣府動用大筆預算及議員建議款，將原本僅約3公尺寬的知本建和農路拓寬達15公尺，但該路段實際住戶極少，盡頭直通東映渡假村開發基地，質疑官商勾結，農業處為特定私人渡假村開闢便利聯外道路。

檢調7月底搜索台東縣政府及相關單位，並將處長許家豪與前科長蔡明翰等人帶回偵訊，將5人列為被告，其中許家豪、蔡明翰遭檢方聲請羈押。台東地院7月30日原裁定許家豪20萬元、蔡明翰10萬元交保，檢方抗告後，交保金提高至30萬、15萬元。

檢方不服第二度提起抗告，台灣高等法院花蓮分院裁定撤銷原先台東地院提高交保金的羈押替代處分，台東地方法院今天下午重新審理，採納檢方主張，裁定許家豪及蔡明翰羈押禁見，詳細理由須待裁定書出爐。

針對此案，議長吳秀華表示，尊重司法依法偵辦，也相信縣府公務人員的專業與依法行政。相關工程都有既定的行政程序，相信司法會依據事證釐清事實、還原真相。

檢方二度抗告，台東縣農業處長許家豪今天遭羈押禁見。圖／取自縣長饒慶鈴臉書
檢方二度抗告，台東縣農業處長許家豪今天遭羈押禁見。圖／取自縣長饒慶鈴臉書

農業處 台東 吳秀華 議員

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