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檢方抗告成功 台東農業處長涉圖利羈押禁見
台東縣政府農業處長許家豪、前科長蔡明翰辦理農路拓寬涉嫌圖利，台東地方法院2度裁定交保，檢方2次抗告，台東地院今天重開羈押庭，裁定許家豪及蔡明翰羈押禁見。
許家豪和蔡明翰遭無黨籍台東縣議員林參天指控，辦理農路拓寬涉嫌圖利「東映國際休閒渡假村」，檢調7月底發動搜索，並向法院聲押許、蔡2人。
台東地方法院裁定2人分別以新台幣20萬元、10萬元交保，台東地檢署提抗告，花蓮高分院撤銷發回，台東地方法院再開聲押庭，裁定許、蔡2人分別提高保金至30萬元、15萬元交保。檢察官認為光靠提高交保金仍無法確保證據保全，被告等人確實有羈押必要，因此堅持依法迅速提起抗告。
台東地院今天下午重新召開羈押庭，最終採納檢方主張，裁定許家豪及蔡明翰羈押禁見。詳細的裁定理由有待法院公布。
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