涉收回扣逾5千萬！台泥綠能3幹部遭收押 他接連抗告想交保「駁回確定」

台泥綠能王姓資深專案經理、莊姓總經理特助、謝姓副理暨工地主任遭檢舉2022至2023年間，在台泥嘉謙綠能義竹漁電共生、台泥嘉和綠能龍江漁電共生等案，涉以墊高工程款方式，向廠商收取回扣逾5千萬元，均遭檢調搜索聲押獲准，莊接連抗告，台南高分院駁回確定。

台南檢調查出，王、莊及謝3人於2022年至2023年間，就台泥嘉謙綠能義竹漁電共生相關工程案，共向廠商收取2千多萬元；王、莊兩人2023年間，就前案及台泥嘉和綠能龍江漁電共生相關工程案，向廠商收取美金1百多萬元。莊另於2022年間，向台泥綠能公司義竹案場相關廠商，恐嚇取財1百多萬元。

莊姓特助被收押後，由辯護人一再向高等法院台南分院聲請回復原狀，他表示已承認犯行並願意繳回所得，為何地檢署或台南地院仍然不協助依據停止羈押聲請，改詢問地檢署檢察官得否具保，國家的司法確實不公，因人設事，有法律條文、有聲請就要探究給個答辯，並讓人民得以抗告或異議。

莊認為，本案也沒有任何行賄公務員或跟公務員一起貪汙收回扣，公務員收回扣才是大案，可以很確定都沒有，此案根本就是一個小案，為甚麼要搞到羈押？他已被羈押禁見一個多月，地檢署身為偵查主體機關，當應致力於發現真實、兼顧他的訴訟權益。

莊指出，他已表明願於偵查中進行認罪協商及調解請予傳喚，以維護司法公正與人權保障；若能具保，他答應每日到轄區派出所報到。

高分院合議庭指出，原裁定附件所示刑事聲請回復原狀雖載有莊的姓名，然未蓋用印文，亦無簽名、捺印，僅有抗告人即聲請人簽名；然刑事訴訟法有關回復原狀聲請，因抗告不變期間起算，以被告收受裁定日為標準，應以被告為聲請人，抗告人是莊的選任辯護人，卻以自己名義聲請回復原狀。

合議庭說明，原審認抗告人以自己名義聲請回復原狀，聲請於法不合，且其回復原狀聲請亦與刑事訴訟法所定回復原狀聲請要件不相符，而駁回抗告人回復原狀聲請，於法並無違誤，亦未有何遲誤抗告期間情形。

合議庭審酌，抗告意旨未對原裁定駁回回復原狀聲請所據理由，究竟如何違法或不當，為具體指摘，難憑相關內容即認抗告人聲請符合刑事訴訟法所定回復原狀要件；抗告意旨所指情節，尚非足取，並無理由，裁定應予駁回。不得再抗告。