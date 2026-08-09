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遊戲公司公告寶物中獎率20% 實際竟不到0.001%…法院判賠

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

莫姓男子參加遊戲公司推出的抽寶物活動，見公告抽中機率高達百分之20，他花費3190元、抽了65次，竟只中1次，計算機率僅有百分之0.00082；他提告要求退費並賠償精神損失共3萬元，法院認定抽取機率與公告相差甚遠，應退還莫2540元，但駁回精神慰撫金。可上訴。

莫姓男子向台南地院台南簡易庭提出消費爭議訴訟指出，香港一間遊戲公司台灣分公司推出十冷歸來遊戲活動，公告每次抽取機率（抽中機率）均為百分之20；但他抽了65次（花費點數共638點，每點5元），花費3190元卻只抽中1次（價值約650元）。

莫認為，該公司疑廣告不實誤導消費者，導致他耗費金錢、時間及精神，請求賠償他抽籤的錢、名譽及精神損失共計3萬元；該公司經合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述，台南地院台南簡易庭依莫的聲請，由其一造辯論而為判決。

法院指出，因可歸責於債務人事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利；莫主張該公司推出遊戲活動公告抽取機率每次均為百分之20，他抽取65次只抽中1次，提出對話紀錄截圖及台南市消費爭議調解委員會調解筆錄為憑。

法院表示，依調查證據結果，堪信莫的主張為真實，該公司既然活動公告抽取機率為百分之20，莫抽取65次只抽中1次，實際上抽取機率僅約百分之0.00082，兩者相差甚距，應認公司有不完全給付情事；莫請求退款，公司自應退還莫支出的抽籤金額共計3190元。

法院說明，因莫抽中一次價值為650元，應自得請求退款金額中扣除，因此莫得請求退款金額為2540元，應予准許；至於精神慰撫金，以身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操或其他人格法益受損害為限，莫的遊戲點數受損，為財產法益，求償於法不合，自屬無據，應予駁回。

莫姓男子參加遊戲公司推出的抽寶物活動，見公告抽中機率高達百分之20，他花費3190元、抽了65次，竟只中1次，計算機率僅有百分之0.00082。聯合報系資料照
莫姓男子參加遊戲公司推出的抽寶物活動，見公告抽中機率高達百分之20，他花費3190元、抽了65次，竟只中1次，計算機率僅有百分之0.00082。聯合報系資料照

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