護理師遭罵有病判無罪 醫護：被罵有病一般民眾可以接受？

基隆長庚護理師遭病患辱罵，法院認定單純謾罵尚未達醫療法妨害醫療業務程度。長期在第一線照顧重症病人的亞東醫院副院長洪芳明表示，醫療現場面對家屬情緒相當常見，醫院執行檢傷、診療，目的都是希望病人獲得妥善處置，現行醫院除緊急支援系統，更支持同仁捍衛自行權益。

擔任加護病房主任25年的洪芳明說，病患與家屬不滿多半來自對病情或醫療結果的好轉期待，情緒字眼醫護人員通常能理解背後原因，但若攻擊醫護人員，醫護須優先確保自身安全。

洪芳明分享，過去遇到家屬情緒激動甚至有攻擊傾向時，自己的處理方式是先退開、不再持續爭辯，並請其他同仁協助溝通，重要的是先降低衝突，避免醫護人員暴露在可能遭受攻擊的風險中。

對這次法院認定單純謾罵不構成醫療法妨害醫療業務，洪芳明認為，若單純從醫療法構成要件來看，可以理解法院判斷，但若以一般民眾角度來看「如果今天你被罵有毛病，你能接受？」

他呼籲，醫護人員都是希望協助病人，彼此應該互相尊重，若看到醫護人員遭受不合理對待，也希望旁觀者能適時挺身而出。

律師呂俊杰表示，本案護理師後續撤回公然侮辱告訴，當事人沒有再積極主張妨害名譽相關權益，會影響法院後續判斷。

呂俊杰指出，同一行為同時符合醫療法及刑法妨害名譽等相關犯罪構成要件，兩者都有可能成立，以想像競合依法從一重處斷。