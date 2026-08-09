限制住居也落跑…躲執行、顧陣頭 台中兩嫌雙雙緝獲送辦

台中地檢署近日偵結2起棄保潛逃案，何姓女子因毒品案件經法院命限制住居，卻未依傳喚到案執行，遭通緝緝獲，她辯稱未收到通知，檢方依事證聲請簡易判決處刑；另名周姓男子則因竊盜案件，經法院諭知限制住居後，以「出廟會陣頭」為由，未到案執行，經警拘提未著，最終遭通緝到案，檢察官依棄保潛逃罪起訴。

起訴指出，何女因違反毒品危害防制條例案件，經台中地院於去年11月裁定限制住居，該案判決確定後，執行檢察官傳喚她在今年3月18日到案執行，何女無正當理由未到庭，檢方在4月24日發布通緝，直至5月2日始經警緝獲歸案。

檢方訊問時，何女辯稱未收到執行通知，但檢方調查其胞兄、胞妹及父母等親屬證述，及送達證書、通緝書等事證，認定犯嫌明確，審酌其犯後否認犯行、致生司法資源浪費，聲請法院從重量刑，並依簡易程序處刑。

另起案件，周男先前因竊盜案件，經台中地院發布通緝，去年11月底經警緝獲後，法官諭知限制住居後釋放，未料周男明知受限制住居處分，經檢方合法傳喚，仍於今年4月21日無正當理由未到庭執行。

警方拘提未著，檢方在6月8日再度發布通緝，落網後，周男坦承知悉限制住居處分，供稱因「出廟會陣頭」未依規定到案，檢方審酌相關事證，認定犯行明確，依法提起公訴。

檢方指出，2案被告均明知經法官命限制住居的強制處分，卻無正當理由未依傳喚到案，經發布通緝查悉犯行，涉犯棄保潛逃罪，一案已聲請簡易判決處刑，另一案則依通常程序提起公訴，由法院審理。

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