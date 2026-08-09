他要報案公然侮辱卻嗆警「掛牌流氓」...當場變被告 法院判罰金8千元

吳姓男子走進台南市警永康分局永信派出所要報案公然侮辱，將手機內的對話截圖證據給警員看，警員請他列印出來，吳卻不滿不能直接用手機傳，還要多跑一趟，當場嗆「那種流氓型」、「掛牌的流氓」，報案人變被告，台南地院依公然侮辱罪判處罰金8千元。可上訴。

判決書指出，吳姓男子2024年12月2日晚間9時許，前往永信派出所要報案公然侮辱，吳表示自己曾在白牌車隊服務，離職後遭其他車隊人員在白牌車隊LINE群組內，稱吳會搶單、台南地區車隊不要雇用吳，手機內有其他人傳送的LINE群組對話截圖證據。

警員觀看後，請吳先將證據資料列印出來並說「我再給你畫重點，看他哪一句話，哪幾句話你覺得說他有恐嚇你啊、公然侮辱你啊」；吳要直接將相關截圖檔案直接傳送，警員仍勸說要先印出來，吳不滿說「我已經都截圖起來準備好了，你現在又跟我說要印出來。」

警員表示「我都請他們這樣做，不是只有你而已」，吳不悅稱：「沒關係，你要是沒有要受理沒關係」、「你沒有要受理就算了」、「是你自己說沒想要受理喔」，警員反駁「我哪一句有這樣講」，吳再稱「你給我刁餒」、「那種流氓型」、「是你給我刁」、「掛牌的流氓」。

警員提出公然侮辱告訴，吳當場由報案人變被告，台南地檢署將吳提起公訴、聲請簡易判決處刑，法院改依通常程序進行；審理時，吳承認因為不能接受警員的態度，發生爭執後，在派出所門口說「你現在是掛牌的流氓嗎」，不過，吳否認有公然侮辱。

吳辯稱一開始只有說「你現在是掛牌的啦齁」，後來警員問是何意，他才說是「掛牌的流氓」，這句話是針對警員的行為舉止講的；因為警員當時一直叫他進去警局，好像他是警員的晚輩、警員是他的大哥，所以他才會這樣講。

法院勘驗派出所內監視錄影畫面，認定吳確實在與警員爭執過程中，接續稱「那種流氓型」、「你是掛牌的流氓嗎」；考量「流氓」一詞依社會通念均認屬負面之意，吳顯然意指警員行事恣意妄為，形同非法橫行之徒。

法院指出，警員並無任何不當發言或無理要求，僅是為求報案過程簡潔，請吳將對話紀錄截圖印出；吳卻任意、反覆稱「流氓」，顯非僅針對警員行為所為評價，而是認員警是披著合法警察外衣、實則違法恣意妄為非法橫行之徒。

法院認為，吳並非單純對警員講話語氣或招呼態度客觀描述或合理批評，而是特意將警察身分與破壞社會秩序的流氓一詞刻意對比、連結，暗示警員是濫用國家給予合法身分公然作惡之人，對警員所造成社會名譽及名譽人格貶損均至為嚴重，吳所辯為卸責之詞，尚難憑採。

法院審酌，吳以貶抑性言詞在派出所門口公共場所對警員大聲指責，所辱罵用詞已足以貶損警員名譽人格及社會名譽，屬不可容忍程度，且顯與公共事務議題無關，依公然侮辱罪判處罰金8千元。