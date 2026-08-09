台南市府某處長罵科員「能力有問題」 喊冤未職場霸凌爭考績改甲敗訴

台南市政府某前任一級主管被控職場霸凌科員，在辦公室高分貝飆罵科員「能力有問題」，2024年9月經市府調查後，認定職場霸凌成立，該主管也被調職，他不滿考績被打乙等，提行政訴訟，主張不應認定他霸凌，要求撤銷調查結果並將考績打為甲等，高雄高等行政法院審理後，認定市府調查無誤，判該主管敗訴。

該名主管當時被市府認定霸凌屬實後，轉調行政院某單位擔任參事，去年5月已調回台南市政府擔任非主管職。

判決指出，該名主管於2024年7月間擔任台南市府一級主管時，對某局處科員長期霸凌，宣稱「要把你們電到不行」，還到處宣傳該科員嗆主管，把科員塑造成不服從長官、不受控、推工作的人，甚至當眾飆罵科員「妳能力有問題」。

事後該科員不服該處長霸凌提起申訴，市府組成職場霸凌申訴調查小組展開調查，2024年8月、9月召開多次會議後，認定該處長構成職場霸凌，同年度年終考績也被評為乙等。

事後處長提起復審，公務人員保訓會調查後，也認為處長當時構成霸凌，駁回她複審申請，她不服提起行政訴訟爭權，主張自己與科員並無直接指揮監督關係，當時講「電到不行」是針對工作紀律，僅是「一次性突發情緒發洩」，不符合職場霸凌「持續性」要件，要求撤銷霸凌成立處分，並將考績改為甲等。

台南市政府則反駁，成立霸凌應以符合「刻意傷害的敵對行為」、「重複發生」、「造成受霸凌者生心理傷害」為斷；該處長除於辦公室對科員大聲謾罵外，還要求科員免兼其他工作，導致科員心理狀態持續不安，審酌調查結果，處長行為已符合職場霸凌要件，處分並無違誤。

高高行法官審理時，依據台南市政府調查內容，認為該處長在協調會議中以極端情緒化言詞貶低科員能力，事後又無預警剝奪科員有報酬的兼職，確實已讓科員陷入擔心被調職、孤立的心理不安狀態，符合濫用權力、不公平處罰等霸凌定義。

法官審酌該名處長對待科員方式，認定市府調查無誤，至於考績恢復成甲等，這是由市府依法認定，不是處長主張就可成立，且公務人員考績法施行細則，是規定「得」評列甲等具體事蹟，而非「應」列甲等，判決該處長敗訴。可上訴。