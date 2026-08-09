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女補教師不滿學童學習態度 毆打肩膀與背部法院判拘役40天

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣某補習班女教師因不滿一名未滿12歲學童學習態度，教室內徒手毆打該名學童肩膀與背部導致右肩挫傷，鬧上法院。屏東地院審理，身為補習班教師，未能妥善控制情緒，犯後坦承犯行，雖有和解意願，但因賠償金額過大，未能達成和解，女教師犯成年人故意對兒童傷害罪，處拘役40天，可上訴。

判決指出，全案發生2025年5月某日晚間，補習班女教師在補習班3樓教室內，不滿該名未滿12歲學童學習態度，徒手毆打學童肩膀與背部，導致學童右側肩部挫傷，提告補習班老師傷害。

檢方起訴指出，補習班女老師所犯傷害罪嫌，補習班女老師成年人故意對未成年人犯罪，請依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑至二分之一。

屏東地院簡易庭審理考量，身為補習班教師，理應知悉不得對學生施以不當管教或違法處罰，雖然是出督促學童認真學習、改善學習態度的動機，但沒有妥適控制情緒，竟徒手毆打學童肩膀與背部，導致受傷，考量坦承犯行，雖有和解意願，但因賠償金額差距過大，未能達成和解，判處拘役40天。可上訴。

屏東縣一名補習班女教師因不滿學童的學習態度，徒手打學生的肩膀與背，雙方鬧上法院。屏東地院判補習班女教師犯成年人故意對兒童傷害罪，處拘役40天，可上訴。聯合報系資料照
屏東縣一名補習班女教師因不滿學童的學習態度，徒手打學生的肩膀與背，雙方鬧上法院。屏東地院判補習班女教師犯成年人故意對兒童傷害罪，處拘役40天，可上訴。聯合報系資料照

教師 補教 屏東

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