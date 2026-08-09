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獨／母妻擺攤賣肉粽...區公所課員讓她們變負責人承攬工程 貪汙罪起訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市一間區公所林姓課員任職於醫院技術員時，擔任小額採購案承辦人，他妻子、母親明明在市場擺攤賣肉粽，林卻讓她們分別變成兩間工程行負責人，並偽造不實估價單，順利承攬醫院159件小額採購案，獲利70餘萬元，台南地檢署依貪汙偽造文書等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，林姓課員在2012年10月至去年4月間，曾任職於高雄榮民總醫院台南分院秘書室技術員，因具有採購專業人員基礎訓練及格證書，負責辦理公部門小額採購關於零星營造修繕案件，之後轉任為台南市一間區公所課員迄今，承辦里活動中心、環保、警政等相關業務。

然而，台南分院發現林10多年來經手的159件小額採購案狀況有異，提供相關資料給台南地檢署調查，檢察官指揮廉政署偵辦，發現林姓課員在2016年9月至2023年9月間，分別開設兩間工程行，以自己謝姓配偶與蘇姓母親為登記負責人，實際上都是他親手經營操作。

林在擔任技術員期間，2016年9月至2023年7月，趁利用本身就是台南分院承辦人的機會，以謝妻的工程行名義，承攬151件小額零星營繕工程；他自行購料僱工施作，並完成驗收請款，使工程行取得工程款總計638萬1130元，林因此獲利63萬8113元。

由於部分工程案，林必須取得2家以上廠商估價單，使謝妻名義的工程行能以最低報價順利承攬，他未經3家公司同意或授權，也未實際向3家公司訪價，便以電腦修圖或盜蓋公司大小章方式，偽造不實估價單；之後在職務職掌的「請購簽呈」公文書上，用印個人職章。

林分別將3家公司不實估價單及謝妻名義的工程行估價單，一併送上辦理請購，致台南分院相關單位人員及權責長官均誤認經招商比價後，以謝妻工程行報價為最低，有28件因此同意工程行承攬；2023年8月，他另以蘇母名義的工程行名義承攬8件小額零星營繕工程。

8件工程款總計65萬2250元，林獲利6萬5225元，其中1案同樣須取得2家以上廠商估價單，林故技重施，以電腦修圖偽造不實估價單，讓台南分院同樣誤認蘇母名義的工程行報價為最低而同意承攬，林得手的金額均私用於家庭或個人花費。

案經台南地檢署指揮廉政署搜索，扣得林偽造的營造公司大小章，偵訊時，林自白認罪，表示妻子跟母親都不知情，都是他一個人所為，願意交回所有犯罪所得；謝妻及蘇母表示，她們平時都在台南市東區的市場擺攤賣春捲及肉粽，不知道怎麼會變成工程行負責人。

檢方認定，林姓課員涉犯貪汙治罪條例對於主管事務圖利罪、行使偽造私文書罪及公務員登載不實公文書等，其犯意各別、罪名各異，請予分論併罰；請考量林於偵查中自白犯行，並已主動繳回全部犯罪所得等，請依法量處適當之刑。

台南市一間區公所林姓課員任職於醫院技術員時，擔任小額採購案承辦人，他妻子、母親明明在市場擺攤賣肉粽，林卻讓她們分別變成兩間工程行負責人承攬工程。聯合報系資料照
台南市一間區公所林姓課員任職於醫院技術員時，擔任小額採購案承辦人，他妻子、母親明明在市場擺攤賣肉粽，林卻讓她們分別變成兩間工程行負責人承攬工程。聯合報系資料照

貪汙 工程 偽造文書

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