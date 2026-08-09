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小蝦米對抗大鯨魚揭發台南學甲爐碴案 里長李新進離世

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

連任4屆里長的台南市學甲區慈福里長李新進前天驚傳病故，享壽79歲，李新進任內不畏訴訟，更以小蝦米對抗大鯨魚揭發台南學甲爐碴濫倒案喚起外界重視，李近來健康不佳，友人得知噩耗，紛紛表達不捨致哀。

據知，最早舉報民進黨前中執委郭再欽濫倒廢爐碴的李新進，因當初有農田在學甲區將軍溪畔，獲悉郭在2014、2015年間埋設廢爐碴，還有3塊地約2公頃餘未完成清運，且得知可能會汙染土壤、地下水源影響耕作、飲水，2019年4月1日向台南地檢署、台南市調查處舉發，也曾在學甲區里會報陳述此案，但一開始並未受到外界重視，後時代力量黨前主席陳椒華聲援、協助後，逐漸引起地方關切。

當時李新進說，舉報不是為自己，是單純希望地方有乾淨居住環境，因擋人財路被視為眼中釘，對方控告他的案件不起訴後還不死心，都委請律師再議，用意就是利用興訟堵住地方不同聲音者，李也為此南北奔走出庭，甚至里長選舉也安排親戚參選要將他拉下台。

全案經台南地檢署於2022年底依違反廢棄物清理法、商業會計法及稅捐稽徵法等罪嫌，認定不法獲利高達21億餘元，起訴郭再欽等8人，台南地方法院已於今6月29日一審宣判，郭再欽不得易科罰金部分判8年半，可易科金部分2年2月。

李新進擔任慈福里長4任里長迄今，曾自述，因年紀大了，近年身體出現許多老人慢性病症頭，2022年底在學甲爐碴案經南檢起訴後，李新進受訪就感慨說「遲來的正義已不是正義」，當時健康已大不如前，晚年經常需要住院接受療養與治療。

李新進是在本月6日病故，親友們商議後趕在農曆7月前，告別式選在8月13日在老家舉行。不少友人日來也專知噩耗，感謝李新進為捍衛家鄉環境奮鬥到最後一刻，是永遠的環保鬥士。

台南市學甲區慈福里長李新進前天驚傳病故，享壽79歲。圖／取自2022台南市選舉公報
台南市學甲區慈福里長李新進前天驚傳病故，享壽79歲。圖／取自2022台南市選舉公報

鯨魚 李新 里長

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