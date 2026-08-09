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手機不能玩遊戲竟縱火搶劫 男製7瓶燃燒瓶、持刀狂砸車判9年6月

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣39歲蔡姓男子今年大年初一吸食安非他命後，隔天發現手機功能受限，懷疑遭家人遠端鎖定無法玩遊戲，自製7瓶松香水，騎機車到林邊火車站高架橋下停車場縱火燒車，沿途持刀砸毀汽車，還到派出所對面超商搶劫。屏東地院審理後，蔡姓男子犯強盜、放火等罪，合併判處有期徒刑9年6月，其中6月可易科罰金。可上訴。

判決指出，39歲蔡姓男子在今年2月17日大年初一時，發現手機功能受限，懷疑遭家人鎖定無法執行遊戲程式，引發強烈不滿摔毀手機。憤怒之情難以平行竟計畫到公共場所隨機丟燃燒瓶、持刀強盜超商與隨機損毀車輛來宣洩不滿。

判決指出，今年2月18日大年初二晚間，蔡男先自製7瓶汽油彈燃燒瓶、還有一把西瓜刀，從家中騎機車出發後，先在林邊火車站附近鐵軌高架橋下方停車場，丟汽油彈，之後持刀砸毀車輛，還到派出所對對面超商搶持刀搶劫，得手約6千多元。

合議庭審理認為，蔡男僅因手機功能受限，未能理性克制情緒，吸食安非他命減損控制能力，施用後騎機車毒駕，有高度危險性，在林邊火車站高架橋吃場投擲7瓶自製的松香水燃燒瓶，造成火勢竄燒，毀損多輛車，還引發路過民眾畏懼，且險些波及鐵路高架軌道，嚴重危害社會治安。蔡男之後又拿西瓜刀砸毀超商玻璃，強闖櫃檯強盜財物，得手後逃逸沿途再度隨機敲砸無辜民眾車輛，手段暴戾、法治觀念極度淡薄。考量坦承犯行，且願意賠償等情況，判處放火、強盜等罪合併判處有期徒刑9年6月。可上訴。

縱火現場，警方拉起封鎖線到場採證，讀者提供。聯合報系資料照
縱火現場，警方拉起封鎖線到場採證，讀者提供。聯合報系資料照

蔡男（左一）縱完火後搶超商，徒步離開時，被巡邏警網發現形跡可疑上前盤查時，蔡男坦承犯案，警方隨即將蔡男帶回偵辦，讀者提供。聯合報系資料照
蔡男（左一）縱完火後搶超商，徒步離開時，被巡邏警網發現形跡可疑上前盤查時，蔡男坦承犯案，警方隨即將蔡男帶回偵辦，讀者提供。聯合報系資料照

蔡男在7瓶的保利達空瓶內裝松香水，在林邊火車站縱火，造成4輛車燒毀，現場拉起封鎖線。讀者提供。聯合報系資料照
蔡男在7瓶的保利達空瓶內裝松香水，在林邊火車站縱火，造成4輛車燒毀，現場拉起封鎖線。讀者提供。聯合報系資料照

搶劫 縱火 手機

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