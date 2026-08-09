急診室罵護理師「妳也有病」被起訴 法官認未達犯醫療法要件判無罪

鍾姓男子頭部受傷被送到醫院急診時，辱罵檢傷的護理師「有毛病」、「妳也有病啦」，檢方依違反醫療法起訴他。法官審理後指出，鍾男不滿護理師詢問，脫口而出的話固使人難堪，但單純謾罵不會導致無法完成檢傷程序，不符合犯罪要件，判決無罪。

基隆地檢署檢察官起訴指出，鍾男2024年9月18日凌晨因為頭部受傷，被送往基隆長庚醫院急診。鍾男在急診室檢傷區接受值班護理師檢傷過程中，辱罵護理師「有毛病」、「妳也有病啦」等話，涉嫌妨害護理師執行醫療業務，依涉犯醫療法以非法方法妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌起訴。護理師原本也控告鍾男涉嫌公然侮辱，後來撤回告訴。

基隆地方法院法官查出，護理師向警方表示，案發當天鍾男由119救護車進來急診室，她詢問為何受傷等幾個問題後，鍾男對她說出「妳有毛病」、「妳也有病啦」，且不願意回答她詢問的問題。

檢方偵查時，鍾男辯稱其沒有對護理師說「妳有毛病」、「妳也有病啦」，當時他酒醉了。檢察官驗案發時監視器錄影檔案，顯示在凌晨1時47分18秒，可聽見鍾男在輪椅上大聲講話，47分42秒時說「有毛病」，49分24秒時說「妳也有病啦」，其後仍持續大聲講話，接著便由保全人員推離。

法官說，根據相關事證，足認鍾男確有對護理師說出「妳有毛病」、「妳也有病啦」，要再確認的是鍾男的行為，究竟有無達醫療法所指強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法程度。

法官指出，護理師證稱，她問為何會受傷，鍾男反覆說躺在房間睡覺，突然有不認識的人闖入。她聽不出來與頭部受傷有何關聯，所以反覆問他。鍾男可能因為不耐煩，就開始對我說「你有病」，後來保全直接把他帶進候診區讓醫師治療。檢傷時間要看病人的傷勢或陳述能力決定，當天鍾男表達能力不佳，又喝酒，所以花了5分鐘檢傷。

法官說，鍾男是因為不滿護理師詢問，當面說出「有毛病」、「妳也有病啦」等話時，固然使護理師感到難堪，且增加執行醫療業務時間及精神耗費，但鍾男單純謾罵未達強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法等，具有妨害護理師意思自由程度，因而無法完成檢傷程序，難認應以違反醫療法究責，判決無罪。全案可上訴。