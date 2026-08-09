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施工未注意有人倒臥 填土活埋工程行老闆 挖土機司機遭判刑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

何姓挖土機司機前年在新竹縣從事幼兒園新建工程的土石回填作業，未注意現場指揮的工程行陳姓負責人已因故倒臥在筏基內，仍繼續操作挖土機填土，導致陳男遭土石掩埋、呼吸衰竭死亡。新竹地院審理終結，何被依過失致死罪判刑8月，因承諾賠償陳男家屬247萬多元並達成和解，獲判緩刑。

判決書指出，這起事故發生於2024年8月，財團法人新竹縣三陽教育基金會將「鹿兒島幼兒園新建工程」交由營造公司承攬，土方工程則轉包給陳男經營的工程行施作。陳男僱用何男擔任挖土機司機，負責現場土石回填與整平作業。

當天，何男在現場操作挖土機進行填土作業，卻疏於注意在旁指揮的陳男因不明原因倒臥於筏基坑內，仍持續將土石傾倒填入，致使陳男當場遭大量土石掩埋，因呼吸衰竭不治死亡。

新竹地院審理時，何男坦承犯行，法官認為，何男輕忽工作場所安全，導致陳男死亡，造成家屬痛失至親，考量何坦承犯行，本身無前科，且本案事故並非可全然歸責於何男一人，何男也與陳男家屬成立和解並承諾分期給付賠償金，取得家屬同意給予緩刑機會，審酌依過失致死罪判刑，緩刑4年。

新竹地院法官認，何男輕忽工作場所安全，導致陳男死亡，造成家屬痛失至親，考量何坦承犯行，本身無前科，且本案事故並非可全然歸責於何男一人，何男也與陳男家屬成立和解並承諾分期給付賠償金，取得家屬同意給予緩刑機會，審酌依過失致死罪判刑，緩刑4年。圖／聯合報系資料照
新竹地院法官認，何男輕忽工作場所安全，導致陳男死亡，造成家屬痛失至親，考量何坦承犯行，本身無前科，且本案事故並非可全然歸責於何男一人，何男也與陳男家屬成立和解並承諾分期給付賠償金，取得家屬同意給予緩刑機會，審酌依過失致死罪判刑，緩刑4年。圖／聯合報系資料照

活埋 司機 老闆

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