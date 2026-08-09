導師念「那隻豬怎還沒來」遭家長控公然侮辱 二審認自言自語無罪確定

高雄高分院認為李姓國小導師「自言自語抒發不滿情緒」，不構成公然侮辱罪學生，改判無罪確定。聯合報系資料照

高雄市李姓國小導師不滿朱姓學生請假未到校，指著朱的座位說「那隻豬怎麼還沒來」，朱母得知後大怒，隔日到班上向其他同學求證並錄影，有10名學生舉手表示有聽到。家長認為李貶損孩子人格，提告公然侮辱罪，橋頭地院處李罰金4千元。李上訴，高雄高分院認為李是「自言自語抒發不滿情緒」，改判無罪確定。

橋頭地檢署起訴指出，李擔任國小五年級導師，2023年11月1日早上因不滿朱姓學生請假，在教室內說出「那隻豬怎麼還沒來」的言論，貶損朱的人格與社會評價。李否認犯行，表示自己是基於工作職責而關心男童是否出席，他說「朱」時比較大聲，因當下教室有點吵，學生們可能聽錯了，並指朱母的錄影有誘導之嫌。

橋頭地院認為把人比喻為「豬」，隱含他人愚鈍、懶惰、不潔，也可能使人聯想到被指涉的對象外表、身形，有輕蔑、鄙視及使人難堪的涵義，男童當時才11歲，這階段的兒童更容易受他人言語影響而感到自卑、自棄，李確實構成公然侮辱，判罰金4千元。

李姓導師不服，提上訴。高雄高分院調查，朱姓學生曾因健保卡遭同學藏起來，李姓導師因此遭朱母責備，2023年9月28日他告知朱母已在同學抽屜中找到健保卡，並說會追究後續責任，朱母則回「要追究什麼責任？班導師沒有盡到責任，要追究誰？」；翌月底因李捏學生耳朵，朱母在班級群組表示因為李「又嚇到學生」，不會讓孩子去學校，還要求學校換導師。

高雄高分院指出，李因沒看到朱上課，心情不悅，說出「那隻豬怎麼還沒來」，雖屬遷怒男童的不當言行，但之後他講話即變小聲，可以認定李是用自言自語的方式來抒發不滿情緒，並不是當著朱姓學生的面辱罵或反覆、持續咒罵，難認超越一般人可以忍受的合理範圍，不到公然侮辱的程度。

合議庭認為檢方的證據無法證明李姓導師犯公然侮辱罪，因此撤銷原判決並改判無罪，不得上訴。