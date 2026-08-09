9歲童比中指 辱罵老師娘娘腔…判罰

一名音樂老師管教小學三年級男童，遭對方比中指並辱罵「娘娘腔」，老師提告求償。高雄地院認定言語貶損老師社會評價，監護人休休文教基金會未舉證已盡監督教養責任，改判男童與基金會連帶賠償二萬元確定。

二○二二年十一月，男童在音樂課因嬉鬧遭制止，他對老師比中指並嗆「白痴」、「整個跟女人一樣，快點給我滾出去。」

老師主張，校方組調查小組、召開調查訪談會議，認家庭照顧者應對男童強化輔導及管教，休休文教基金會為監護人，應賠償卅萬精神慰撫金。

同學證稱，男童每次上音樂課，進教室就莫名大罵，「罵我們也罵老師」。

休休文教基金會則指這名老師屢遭家長投訴不適任，男童來自脆弱家庭，老師卻習慣大聲咆哮、大力拍桌、點名針對男童，男童才是霸凌受害者。

高雄簡易庭考量其他學童曾表示「喜歡上老師的課」，認為老師名譽受損程度輕微，且男童當時才九歲，僅判基金會賠償五千元。

案經上訴，高雄地院認為男童以具貶抑意味言語嘲諷老師性別氣質，行為時具識別能力，不能免除責任，必須與監護人連帶負責。雄院也查出，男童早在二○二○年即住進基金會園區，基金會未能舉證已盡教養與法治觀念監督責任，應負連帶賠償責任，改判和男童賠償二萬元。