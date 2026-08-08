保全男持刀槍闖前東家索5萬8！刺穿主管手機再射傷警 遭重判8年10月

曾任保全的陳楷錡因不滿前主管未協助處理傷害案件，去年12月31日持4把短刀、空氣槍闖進桃園前公司，刺穿主管手機、亮槍索討20萬元，並在警方到場制伏時持槍射傷2名警員。桃園地院依攜帶兇器強盜罪、加重妨害公務罪判應執行8年10月，可上訴。

判決指出，46歲陳楷錡過去任職連鴻保全，認為公司主管曾答應協助處理他涉及的傷害案件，後來卻置之不理，心生不滿；2025年12月31日上午9時58分，他戴口罩、拉起帽T遮住頭部，攜帶4把短刀及1把空氣槍，前往桃園市桃園區泰昌三街的連鴻保全辦公室。

當時公司正在招募保全人員，會計以為陳男是前來應徵，開門讓他進入。陳男卻直接走進主管辦公室，向主管索討20萬元，主管來不及回應，陳男隨即拿出短刀刺穿桌上的手機，手機當場冒煙，接著又刻意拉開衣服，亮出腰間的空氣槍恫嚇。

主管在法庭上證稱，陳男當時不僅持刀刺手機，還表示自己「不要命了」，並以刀子相威脅；主管因害怕遭到攻擊，先拿出身上的現金，陳男看到辦公桌下方的保險櫃後，又要求他打開保險櫃，最後拿走新台幣5萬800元及人民幣3300元。法院認定，這些錢都是主管為了保命、受到壓迫後交付。

法院認為，陳男不是單純以言語恐嚇取財，而是先持刀刺毀手機，再亮出空氣槍，讓主管當下的人身安全面臨急迫危險，意思自由已受到壓制，達到不能或顯難抗拒的程度，因此構成強盜罪，而非陳男辯稱的恐嚇取財。

法院並指出，陳男當天攜帶的4把短刀及空氣槍中，除了實際拿來刺手機及亮出的刀、槍外，另外3把短刀及鋼珠彈、氣瓶均放在隨身斜背包內，當時現場只有陳男與主管，這些物品都處於可以立即取用的狀態，因此均屬強盜罪所稱的「攜帶兇器」。

員工發現情況不對後報警，桃園警方趕抵現場。陳男見員警到場後拒絕交出刀械及空氣槍，在遭到壓制、逮捕過程中持刀揮舞，之後更持空氣槍朝員警射擊，造成1名員警左小腿、左手及右手腕擦挫傷，另一名員警左小腿擦挫傷。

陳男在法院承認毀壞手機、持槍射擊員警及造成警員受傷等事實，但否認強盜及加重妨害公務罪，辯稱主管是自行從保險箱取錢放在桌上，他並未施加強暴、脅迫，至多只是恐嚇取財；對於持刀、持槍抗拒警方部分，也認為僅成立普通妨害公務罪，但法院不予採信。

法官勘驗員警密錄器後發現，警方抵達時，主管立即告知員警陳男是來拿錢，身上還有刀、槍；法院認為，主管若未在警方到場前看見陳男亮槍，沒有理由能如此明確指出其身上有槍，因此認定主管所述遭持刀、亮槍威嚇的經過可信。

至於妨害公務部分，法院認定警方當時穿著明顯標示「警察 POLICE」的值勤背心，陳男當然知道對方是依法執行職務的員警，卻在遭逮捕時持刀揮舞、再以預先裝填鋼珠並鎖上氣瓶的空氣槍射擊員警，已符合「意圖供行使之用而攜帶兇器」的加重妨害公務要件。

對於檢方起訴指陳男抗拒逮捕、持空氣槍攻擊員警部分，起訴普通妨害公務罪，法院審理後認為，陳男不僅持刀揮舞，還持空氣槍射擊，符合加重妨害公務罪構成要件，因此依法變更起訴法條，改以「意圖供行使之用而攜帶兇器妨害公務」論罪。

至於量刑部分，法院認為陳男僅因不滿前主管未協助處理前案，就攜帶危險刀械、空氣槍闖入辦公室強行索討金錢，不僅造成主管財產損失及極大心理恐懼，警方到場依法執行逮捕時，還持刀、持槍抗拒，導致2名員警受傷，嚴重危害執法人員安全，犯後態度不佳。

判決另指出，陳男並非如辯方所稱「自小至大沒有刑案紀錄」，他在2022年間曾因社區管理問題徒手毆打他人，經桃園地院以2024年度易字第1545號判處有期徒刑4月確定。法院認為，這顯示他情緒控管及衝動抑制能力薄弱，遇事習慣以暴力解決，法治觀念確有偏差。

桃園地院最後就攜帶兇器強盜罪判處有期徒刑8年，意圖供行使之用而攜帶兇器妨害公務罪判處1年，合併定應執行刑8年10月；扣案的4把刀械、空氣槍、鋼珠彈及3罐氣瓶，均宣告沒收。至於遭強盜的新台幣5萬800元及人民幣3300元，因已發還主管，不再宣告沒收或追徵。

曾任保全的陳楷錡去年12月31日持4把短刀、空氣槍闖進桃園前公司，刺穿主管手機、亮槍索討20萬元，並在警方到場制伏時持槍射傷2名警員。桃園地院依攜帶兇器強盜罪、加重妨害公務罪判應執行8年10月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝