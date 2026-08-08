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桃園盃爆AI造假「幽靈隊伍」灌水 檢調搜索得標商負責人50萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

第10屆桃園盃全國三對三籃球賽遭爆浮報參賽隊伍，得標商長揚國際實業公司疑用AI生成大量虛偽隊名，桃園地檢署昨天發動搜索行動，通知負責人等5人到案，認為尤姓負責人及承辦的張姓職員涉犯詐欺得利未遂，罪嫌重大但無羈押必要，複訊後分別以50萬、30萬元交保候傳。

桃園市體育局主辦的「2026第10屆桃園盃全國三對三籃球賽」，8月1、2日在桃園多處場地進行預賽，原是暑假的大型籃球活動，卻因眾多報名隊伍未到場，引發參賽球員質疑，甚至出現球隊苦等不到對手，最後因對手棄權直接晉級的情況。

社群網路隨即大量流傳桃園盃賽程表及相關照片，卻遭眼尖網友發現，部分未到場隊伍名稱疑似有固定模式，質疑承辦廠商似乎是利用AI程式，大量生成「幽靈隊伍」灌水，事件迅速延燒。

桃園地檢署獲悉立刻剪報分案，認為廠商浮報參賽隊伍一事嚴重影響民眾權益，檢察長張春暉立即指示與桃園市政府體育局聯繫，發包的桃市體育局也於8月4日下午具狀提告，檢方隨即指派檢察官曾柏涵指揮法務部廉政署及桃園地檢署檢察事務官偵辦。

經蒐證後，昨持法院核發搜索票，前往北市北投區的長揚國際實業有限公司、負責人和承辦人住居所等3處搜索，通知公司負責人尤宣懿及張姓等職員共5人到案，檢方複訊後，初步掌握長揚國際實業尤姓負責人、承辦的張姓職員涉嫌利用AI生成大量虛偽隊伍名稱，再將這些不存在的隊伍名稱製作成賽程規劃及相關履約文件。

檢方認為，兩人涉嫌以虛偽隊伍資料，使承辦賽事在紙面上符合契約要求，目的在於避免因未達契約所定參賽隊伍等要求而遭到違約扣款，因此初步認定涉及刑法第339條第2項、第1項的詐欺得利未遂罪嫌。檢方認定兩人罪嫌重大，但考量目前沒有羈押必要，分別諭知尤某50萬元、張男30萬元交保。

桃園盃三對三籃球賽遭踢爆，得標商利用ＡI生成假隊伍，桃檢昨發動搜索將長揚國際實業公司負責人尤某50萬元、承辦員工張男30萬元交保。記者陳恩惠／翻攝
桃園盃三對三籃球賽遭踢爆，得標商利用ＡI生成假隊伍，桃檢昨發動搜索將長揚國際實業公司負責人尤某50萬元、承辦員工張男30萬元交保。記者陳恩惠／翻攝

桃園盃三對三籃球賽遭踢爆，得標商利用ＡI生成假隊伍，桃檢昨發動搜索將長揚國際實業公司負責人尤某50萬元、承辦員工張男30萬元交保。記者陳恩惠／翻攝
桃園盃三對三籃球賽遭踢爆，得標商利用ＡI生成假隊伍，桃檢昨發動搜索將長揚國際實業公司負責人尤某50萬元、承辦員工張男30萬元交保。記者陳恩惠／翻攝

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