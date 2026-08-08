偷診所43支「牛奶針」想在外接案 衛生局稽查揪出短少…她下場曝光

台北市某診所吳姓員工因個人在外接案，竟趁工作之便，偷走俗稱「牛奶針」的第四級管制藥品飛可復針劑（Propofol）共43支，案經衛生局稽查發現短少曝光。台北地方法院審理，考量吳女坦承犯行、態度良好，且當庭賠償診所損失3500元，依竊盜罪判2月徒刑，可易科罰金，給緩刑2年，緩刑期間付保護管束，須接受法治教育4場次。

判決指出，吳女意圖為自己不法所有，分別在2025年12月31日和2026年2月6日，趁無人注意時，徒手竊取診所內的飛可復針劑，共43支，總價值3440元。

吳女得手後，先把飛可復針劑藏在診所內沒有監視器的檢查室內，再伺機攜出診所，欲帶到診所以外的地方供自己接案使用。全案直到台北市衛生局前往該診所稽查時，發現飛可復針劑數量短少，診所負責人報警才曝光。

台北地院依簡易程序審理，審酌吳女任意竊取診所內具有高度管制性的藥品，欠缺對他人財產權的尊重，所為確實不該，不過她犯後態度良好，坦承犯行，展現誠意當庭賠償3500元，考量無前科，因一時失慮才犯法，客觀上應無再犯之虞，依竊盜罪判2月有期徒刑，可易科罰金，以1000元折算1日，給緩刑2年，緩刑期間付保護管束，須接受法治教育課程4場次。可上訴。