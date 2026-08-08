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新北捷運局、警政署長室粉絲專頁留言「我要殺警察」 男判8月吐原因
基隆市劉姓男子因故對警察心懷怨懟，先後在「新北捷運局」、警政署署長「NPA署長室」兩個粉絲專頁的公開貼文下方留言「我要殺警察」等文字，基隆地院法官日前依恐嚇公眾罪共2罪，各判處5月徒刑，合併應執行8月徒刑，可易科罰金。
基隆地院判決書指出，劉男因故對警察心懷怨懟，去年12月30日晚在住處，以社群軟體臉書帳號在「新北捷運局」粉絲專頁張貼「逼人殺人」、「看可以殺第二分局東光派所的老不死的假警」、「我要殺警察」等言論，汐止警方網路巡邏發現送辦。
劉男今年6月6日又在住處以社群軟體臉書帳號，在內政部警政署署長「NPA署長室」粉絲專頁公開貼文下方留言「殺警察」等文字，基隆警方網路巡邏發現送辦，兩案經檢方追加起訴。
劉男坦承臉書張貼殺警察等文字，但辯稱因不明單位警察人員4年前農曆除夕夜至住處強行將其母帶走，警察之後又對其恐嚇，才到「NPA署長室」粉絲專頁留言。
法官審理指出，劉男在粉絲專頁公開貼文下方留言「殺警察」等文字，以加害他人生命、身體言論，恫嚇社會大眾及瀏覽該篇貼文之不特定臉書用戶，致生危害於安全。考量劉男坦承犯行，依恐嚇公眾罪共2罪，各判處5月徒刑，合併應執行8月徒刑，易科得24萬元罰金。全案可上訴。
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