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中壢警擴大臨檢、強化酒毒駕查緝 一周查獲126件103人

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園市中壢分局於昨（7）日晚間執行「全國取締酒後駕車、施用毒品後駕車、防制危險駕車與噪音車輛暨擴大臨檢」專案勤務，先後在重要道路及涵洞周邊設置4處路檢點；隨後轉往大型KTV等治安熱點執行擴大臨檢，執勤當晚就攔查3件酒駕，從8月1日起連續7天，共查獲126件103人。

中壢分局表示，本次勤務當晚即查獲3件酒駕，其中一件，是龍興派出所員警於晚間9時許，在中壢區新生路涵洞執行路檢時，攔查一輛BMW自小客車，發現51歲張姓駕駛酒測值達0.28mg/L，進一步查證，張男駕照仍在酒駕吊扣期間，竟再次無照駕車上路。

警方除依公共危險罪將張男移送偵辦，並就無照駕駛及酒後駕車依法舉發；因無照駕駛車主另有其人，車主相關責任亦一併舉發，初估罰金近25萬元。

中壢分局統計，自8月1日至7日共查獲各類刑案126件、103人，其中包含涉毒21人（含毒駕11人）、酒駕5人、詐欺42人、竊盜11人，另查獲各類通緝犯26人，有效壓制轄內犯罪活動。

期間，警方接獲情資，發現37歲洪男持有改造槍枝，經密集蒐證後，結合基隆市警察局刑事警察大隊科偵隊及南投縣警察局警力，於5日持搜索票前往南投縣草屯鎮執行搜索，查扣疑似非制式長槍2枝、手槍1枝，以及彈殼、底火、鋼珠、裁切鋼管、槍托與大批改造工具。全案警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

中壢分局長林鼎泰表示，警方將持續分析轄區治安及交通熱點，靈活部署優勢警力，透過路檢、臨檢及巡邏等勤務方式，加強查緝毒品、詐欺、酒駕、毒駕及其他不法行為，共同維護市民生命、財產安全。

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桃園市中壢分局於昨（7）日晚間執行「全國取締酒後駕車、施用毒品後駕車、防制危險駕車與噪音車輛暨擴大臨檢」專案勤務。圖／中壢分局提供
桃園市中壢分局於昨（7）日晚間執行「全國取締酒後駕車、施用毒品後駕車、防制危險駕車與噪音車輛暨擴大臨檢」專案勤務。圖／中壢分局提供

中壢分局派員前往大型KTV等治安熱點執行擴大臨檢。圖／中壢分局
中壢分局派員前往大型KTV等治安熱點執行擴大臨檢。圖／中壢分局

中壢 臨檢 毒駕

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