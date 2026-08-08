台中男在家發酒瘋 被管束竟直接「尿在警察身上」

台中朱姓男子喝完酒後在家情緒失控丟東西、揮舞小刀，警方獲報到場打算對其管束，朱卻用力推擠、拍落密錄器，被壓制過程甚至故意尿在警員身上，造成對方褲子濕透、汙穢，朱辯稱說要尿尿警方不信，自己就「直接尿下去」，法院依妨害公務執行罪判他2月徒刑，可上訴。

檢警調查，朱男今年3月12日下午2點多在霧峰區住處內酒後失控，轄區萬豐派出所警員獲報到場時，朱男在客廳情緒激動、揮舞手上的小刀，警員勸阻無下要依法對他實施管束。

朱男不配合，徒手推擠警員、拍落其手中的密錄器，警員在壓制他過程中，朱男甚至還故意便溺，直接尿在警員身上，造成對方制服褲濕透、汙穢，以此侮辱並妨害警員執行公務。

檢方訊時，朱男矢口否認犯行，辯稱當時喝醉了，是要用小刀摳指甲，他忘記有沒有用身體去頂警員，有跟對方說自己要尿尿，但警員不相信，他就「直接尿下去。」

檢方根據警員證詞、現場密錄器畫面等，不採信朱辯詞，認為他同時涉犯對於公務員依法執行職務時施強暴脅迫、當場侮辱公務員等罪嫌，偵結從重依對於公務員依法執行職務時施強暴脅迫罪嫌起訴他。

台中地院審酌，朱男酒後情緒衝動，見警員對其管束竟恣意訴諸暴力，並隨意便溺造成警員褲子濕透汙穢，損及公務員執行職務尊嚴及人身安全，也影響國家公權力執行，考量他最終坦承，依妨害公務執行罪判他2月徒刑，得易科罰金。

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