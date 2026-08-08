男開車闖紅燈撞死人空言賠償 3個月後又肇事致傷…二審改判1年

林姓男子前年底開車經雲林縣麥寮鄉中山路97巷與台17線交岔路口時，闖紅燈撞死許姓機車騎士，一審認他犯過失致死判刑9月，然而，林當時空言願意每月賠償3萬元，總額合計360萬元，未與家屬和解外，去年3月間又車禍致傷，檢方不服上訴，二審改判1年。

檢方上訴，林雖坦承犯行，惟考量他所造成犯罪結果非輕，事後也未與死者家屬達成和解，犯後態度難認良好，原審所處之刑，仍嫌過輕而未符合罪刑相當原則。

台南高分院指出，林犯後又於去年3月22日晚間駕駛轎車，在台南地區不慎與謝姓被害人轎車碰撞致傷，後因與謝姓被害人成立調解，具狀撤回告訴，經台南地檢署不起訴處分確定，可見林未因本案而深切反省，輕忽行車安全態度，且造成許死亡，及其家屬遭受無法彌補傷痛。

台南高分院表示，林自事發迄今，除對其犯行坦承外，未能與死者家屬達成和解、調解，賠償損害，同時，林駕車行經該路口時，其車行方向燈號為紅燈，理應減速停等，待燈號轉為綠燈始能通過，竟未減速停等，反而以時速約60公里速度闖紅燈，肇致本件事故及致許死亡，過失情節顯屬嚴重。

台南高分院審酌，林違反義務程度、犯罪情節及所生損害、犯後態度等情，難認他有積極謀求彌補許及家人所受損害，犯後態度難謂良好，尚難以他坦承犯行，於原審空言願意每月賠償3萬元，總額合計360萬元等語，即據為他有利量刑因子。原審所處刑度，顯與罪刑相當原則有違，難謂允當，因而撤銷原判決所處刑度，改判1年，可上訴。