台中狠男活活摔死黑貴賓 動保處上門拒交遺體…辯拿去山上埋了

台中吳姓男子因飼養的黑貴賓跑走，他追趕一時情緒激動，竟狠抓愛犬脖子舉高再重摔地上，釀小狗傷重慘死，台中動保處接獲檢舉上門訪查吳卻否認，自稱已將犬隻遺體拿到上山埋了，但監視器明顯拍下他行為，法院依違反動物保護法判他拘役30日、併科罰金20萬元，可上訴。

檢警調查，吳男今年3月12日下午5點多在大里區住處前，竟徒手抓起自己養的1隻黑貴賓，抓住牠脖子向上舉起後，再狠狠用力摔向地面，造成黑貴賓無辜重傷，6點多就沒了氣息慘死，台中市動物保護防疫處接獲民眾檢舉後報警才曝光。

檢方訊時，吳男僅表示自己是飼主、黑貴賓當天死亡，但矢口否認有抓狗重摔行為；但現場監視器明顯拍下，吳男當時確實抓狗的脖子，向上舉起後再用力摔向地面，且台中動保處當天就接獲民眾通報。

檢舉民眾也證稱，台中動保處3月12日晚上7點、13日早上10點兩度到吳男家訪查，但無都表示黑貴賓已經拿到霧峰桐林山上掩埋，拒絕交出犬隻遺體；檢方認為吳男犯嫌明確，偵結依動物保護法故意傷害動物致死罪嫌起訴他。

台中地院審酌，吳男不知尊重動物生命及保護動物，傷害黑貴賓犬，造成其重要器官功能喪失而死亡，罔顧動物生命。

中院考量，吳男自稱因追趕跑走的犬隻，一時情緒激動才下手，最終於審理時坦承犯行，考量一切情狀後依違反動物保護法判他拘役30日，併科罰金20萬元。