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影／涉侵占7億投資款 兆基屋管前董座羈押禁見 共同創辦人200萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，取得18億投資款後未兌付利息，反侵占近7億投資款幫前妻購買愛馬仕精品包、賓利豪車，爽過豪奢生活，台北地檢署昨天搜索約李建成到案，檢察官訊後認李建誠有串滅證之虞，當庭逮捕聲押禁見，法院連夜開庭裁准羈押，李建成凌晨上銬搭囚車，昔日風光不再。

檢方同步約談兆基屋管共同創辦人、寄居蟹管理顧問公司負責人林祐任到案，訊後依背信罪諭令200萬交保、限制出境出海。

兆基屋管近期爆發財務危機，李建成擬以1.6萬張未上市股票抵債，但投資人不接受，檢調發現李建成8月6日打算寄賣精品包變價，為防止其脫產，昨天緊急收網，查扣數十個愛馬仕精品包、價值40萬的愛馬仕麻將組，另有香奈兒、Fendi包包、以及李建成代步用的8輛豪車。

據了解，李建成的前妻何思瑩是名媛貴婦，經常在臉書PO文高調炫富，李建成侵占的投資款，大多都拿去幫何女買精品包，調查局昨天搜索何女住處時，發現屋內堆滿愛馬仕包包，其中不乏要價數百萬元的限量珍稀款，檢方掌握何女案發前已出境，認為李建成有高度串證之虞，有羈押必要。

檢調清查，李建成自2020年起，以投資「兆基屋管」名義，發行趙姬投資與寄居蟹管顧問公司兩家公司債，逾百名投資人投資高達18億元。但李建成卻侵吞近7億元款項，並將部分資金拿去購買精品包，購置豪華名車，償還信用卡債等，生活奢靡。

兆基原第二大股東宏碁昨晚發布重訊表示，8月5日兆基屋管董事會推選宏碁法人董事代表人李文詳擔任董事長，接任後發現兆基屋管存在內部管理缺失，自今日起辭任董事長及法人董事，所指派法人董事代表人也於同日辭任，李文詳也同時辭去兆基屋管總經理一職。

白手起家的李建成過去將兆基推上全台包租代管龍頭、曾獲頒「地政貢獻獎」，國家住都中心董事長花敬群曾讚譽「獲得地政貢獻獎不容易」，詎料李建成如今侵吞投資款遭羈押，令人不勝唏噓。

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成涉侵占7億公司債投資款，遭法院裁定羈押。記者胡經周／攝影
國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成涉侵占7億公司債投資款，遭法院裁定羈押。記者胡經周／攝影

兆基屋管共同創辦人林佑任涉協助前董事長李建成涉侵投資款，檢方諭令200萬交保、限制出境出海。記者胡經周／攝影
兆基屋管共同創辦人林佑任涉協助前董事長李建成涉侵投資款，檢方諭令200萬交保、限制出境出海。記者胡經周／攝影

兆基屋管 侵占 包租代管

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