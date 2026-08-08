花敬群曾盛讚 李建成…包租代管傳奇人物翻車

台灣包租代管龍頭的兆基屋管前董事長李建成，過去不僅打造全台市占第一的租賃王國、還開設業界規模最大的內湖總部大樓，曾獲頒「地政貢獻獎」，國家住都中心董事長花敬群曾直言「要獲得地政貢獻獎不容易」，沒想到李建成如今因侵吞公司債投資款，被聲押禁見，令人不勝唏噓。

二○二四年李建誠曾風光獲頒內政部第廿九屆地政貢獻獎，花敬群指出，房仲業廿九年來僅兩人獲獎，且「租賃住宅市場發展及管理條例」上路僅六年，就只有李建成獲獎，強調李全力配合政府政策，包租代管總量高居全國第一。

李建成雖然與妻子何思瑩離婚，但對何女支付「贍養費」卻相當大方，由於何女物質欲望相當高，李甘願挪用公司債投資款，幫何女購置頂級精品包，最後讓自己淪為侵占、背信罪被告，甚至被檢方聲押禁見，多年名聲一夕破產。

李建成是租賃界白手起家的傳奇人物，他過去受訪時直言，自己只有高中學歷，年輕時因父親中風回家接手雜貨店，後來進入渣打銀行擔任房貸業務，憑藉專攻豪宅客群迅速竄升為頭牌。他在租屋期間意外接觸到二房東模式，二○○六年辭職創業，一路從買房改套房收租，獨資成立兆基管理顧問公司，以輕資產模式大量承接包租代管業務。

宏碁重訊：發現內部管理缺失

電腦品牌廠宏碁昨晚發布重大訊息表示，八月五日兆基屋管董事會推選宏碁法人董事代表人李文詳擔任董事長，接任後發現兆基屋管存在內部管理缺失，自今日起辭任董事長及法人董事，所指派法人董事代表人也於同日辭任，李文詳也同時辭去兆基屋管總經理一職。