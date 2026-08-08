吸金炫富 兆基前董座李建成涉吞7億元

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，涉挪用公司債投資款七億元，北檢昨天搜索約談李建成到案，訊後聲押禁見。記者胡經周／攝影

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，卻未兌付利息，調查局追查發現，李建成侵占近七億元投資款，用來幫前妻購買愛馬仕精品包、替自己購置豪車，生活極度奢華，昨天搜索約談李建成及寄居蟹管理顧問公司負責人林佑任到案，台北地檢署訊後認李建成有串滅證之虞，向法院聲押禁見，林佑任兩百萬交保，限制出境出海。

檢調在李建成前妻何思瑩住處，查扣數十個精品包，又以愛馬仕最多，包括數百萬元的限量款，價值四十萬的愛馬仕麻將組，另有香奈兒、Fendi等名牌包、抱枕、胸針及墨鏡，豪奢程度相當驚人，檢調也查扣李建成代步的賓利、賓士等八輛豪車。

何思瑩是貴婦圈名媛，經常在社群高調曬名牌包炫富，李建成侵占的投資款，大多拿去幫何女添購愛馬仕精品包，由於何思瑩日前已出境，李建成八月六日又接洽二手精品業者，打算寄賣精品包，檢調為防止脫產，昨天緊急收網，何女將擇日約談。

李建成供稱，他想變賣精品包不是要脫產，只是想換成現金解決資金問題，但檢調對其說詞有所保留。

趙姬投資、寄居管理顧問公司近期爆出巨額財務危機，逾百名投資人組自救會，李建成希望以一萬六千張未上市股票抵債，估算約十一億元，但要求不要投資人不要提告求償，投資人未接受。

李建成是兆基屋管前董事長、趙姬投資公司負責人，透過趙姬公司持股為兆基屋管大股東，二○二○年起，趙姬投資及寄居蟹管顧公司發行公司債，以投資「兆基屋管」名義，吸引逾百名投資人投資高達十八億元，但近期被爆未依約如期兌付利息，引起檢調關注。

調查局追查，李建成指示林佑任挪用近七億元投資款，作為替前妻購買精品包、償還個人信用卡債、購置豪華名車等用途，林佑任的角色是配合執行挪移轉匯資金，是李建成的重要幫手。

北檢昨天指揮北機站兵分六路搜索李建成、何思瑩、林佑任住居所，以及兆基屋管公司、趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司，釐清公司債募集過程、投資款流向與用途。