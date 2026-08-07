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涉侵占7億投資款 包租代管龍頭「兆基屋管」前董座聲押禁見

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，卻未兌付利息，涉侵占高達近7億元投資款，款項用來購買愛馬仕、香奈兒等數十個精品包及8輛賓士等豪車等。台北地檢署今指揮調查局北機站依背信、侵占罪搜索、約談李建成，檢察官複訊後，認為犯罪嫌疑重大，有逃亡勾串之虞，向法院聲押禁見。

李建成今晚移送複訊時，面對媒體追問「董事長有侵占、背信嗎？」、「有沒有拿那些錢去買豪車？」、「有沒有什麼話跟投資資人交代？」均未發一語。檢方複訊後，認為犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押。稍早，同案被告林佑任抵移送北檢複訊。

趙姬投資、寄居管理顧問公司的債務危機，逾百名投資人組成自救會，投入金額從數10萬至上千萬不等，其中有受害投資人向調查局檢舉公司債無法兌付利息，且李建成協商以未上市股票抵債，估算約11億元，要求不要投資人不要提告求償等，但投資人高度疑慮並未接受。

檢調火速蒐證，懷疑李建成投資的2家公司，2020年起發行公司債，李涉嫌將近7億元的投資款項挪作私用，且8月6日打算二手寄賣大批精品包變價，決定緊急收網。檢調今搜索住處發現，李建成與前妻生活奢靡，屋內不乏名牌家飾用品，還有愛馬仕的麻將組，住處收藏高達數十個愛馬仕、香奈兒、Fendi等精品名牌包，還有名牌胸針、墨鏡等物品，另也查扣賓利、賓士等公司車、個人代步車輛共8輛。

國內包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機，台北地檢署今指揮調查局搜索兆基，約談兆基屋管前董事長、趙姬投資負責人李建成（圖），追查公司債募集過程、投資款流向及用途，經北機站偵訊後，移送台北地檢署複訊。記者胡經周／攝影
國內包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機，台北地檢署今指揮調查局搜索兆基，約談兆基屋管前董事長、趙姬投資負責人李建成（圖），追查公司債募集過程、投資款流向及用途，經北機站偵訊後，移送台北地檢署複訊。記者胡經周／攝影

兆基屋管 包租代管 侵占 聲押

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