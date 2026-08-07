范織欽涉貪交保後蒙面步出法院 全身包得密不透風未回應案情

無黨籍高雄市議員范織欽涉嫌利用職權向營造業者索取回扣，橋頭地方法院今天下午召開羈押庭，晚間裁定范織欽以120萬元具保，並限制住居、禁止與本案證人聯繫接觸，稍早辦妥保釋手續後，范織欽全身包得密不透風步出法院，面對媒體詢問案情，全程舉手遮臉、一言不發隨即離去。

現年69歲的范織欽曾任原鄉國小校長及高雄市政府原民會主委，為現任第十五選區山地原住民市議員。檢調接獲檢舉，指范織欽涉嫌於原鄉部落工程建設中，向工程設計公司、營造公司及土木包工業者，收取數十萬元的賄賂與回扣。

橋頭地院今天下午開庭訊問，院方指出，法官訊問後認被告涉犯要求、收受賄賂罪嫌疑重大，所涉為重罪，並有逃亡及勾串共犯、證人之可能，但審酌現階段呈現之證據並考量比例原則後，認為尚無羈押之必要性，最終裁定命被告具保120萬元，並限制住居、禁止與本案證人聯繫及接觸。

范織欽的友人隨後前往法院協助辦理交保，晚間7時辦妥手續後，范織欽身穿連帽外套、頭戴帽子並拉起口罩，將全身包得密不透風，步出法院時更伸手擋住臉部閃避鏡頭，面對現場媒體追問是否涉貪或有話澄清，范織欽皆未作任何回應，僅友人表示「偵查不公開」護送下快速搭車離去。

高雄市議員范織欽涉貪，以120萬元交保後快步離開法院。記者巫鴻瑋／攝影