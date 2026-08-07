新北檢選舉查察分區座談二訪三重分局 主任檢察官提示三大原則

年底地方選舉將至，新北地檢署為了解、掌握各類妨害選舉查察、反賄選宣導相關作為，並就後續情資整合及檢警協作交換意見，今天再度由主任檢察官洪榮甫及檢察官徐明煌、何國彬前往轄內三重警分局，召開第二波妨害選舉查察分區座談會，宣示檢方嚴正執法、積極查賄的決心。

座談會由三重警分局分局長黃國政主持，偵查隊長翁啟元與各區派出所所長報告目前選情分析、查賄制暴策略及具體作為。洪榮甫主任強調，選舉查察應把握「有情資早通報、有疑義早討論、有需要早協調」三大原則，使檢警聯繫從案件發生後的處理，提前至情資形成階段。

為此，檢方也請警方透過實際案例及情境訓練，建立有效情資模型，從情資來源可信度及具體人、事、時、地、物、可查證線索及急迫性等面向進行辨識、彙整與交叉查證，會中檢、警均就查察妨害選舉所面臨的疑義進行意見交流。

新北檢表示，選舉事關我國民主制度維護，檢方針對選舉查察將以預防與查緝並重，除持續查察賄選、選舉賭盤、假訊息及境外勢力介選外，並將防範選舉暴力列為重點，針對槍砲、幫派及其他可能介入選舉、危害候選人或選民安全等不法情事，強化情資蒐報、槍砲查緝及檢警即時協處，防範於未然。