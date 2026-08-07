不滿前女友另結新歡 刺殺情敵13刀致死…國審量處賴男無期徒刑

彰化縣賴姓男子不滿朱姓前女友另結新歡李姓男子，去年2月晚間攜刀到李男租屋處理論，一語不合持刀殺害對方。彰化地院國民法官法庭審結，認為賴男刺殺李男13刀致死，犯後先逃逸再折返棄屍，落網後推諉罪責，迄今未與李男的家屬和解，依殺人罪將賴男判處無期徒刑，褫奪公權終身。

判決書指出，賴男與朱女交往並育有一女，因不滿分手後朱女另與李男交往、同住，找朱女復合被拒，遂對李男心生妒意，去年2月3日凌晨到李男租屋處理論，兩人發生爭吵，李男立即打電話報警，遭賴男持刀連續刺擊，李男試圖抵抗仍被刺13刀和一刀抵禦時刀傷，其中數刀穿透胸壁，造成肺臟穿刺傷及雙側血胸，最後因急性呼吸衰竭。低血容性休克而死。

賴男行凶後騎機車離開現場藏匿，後來折返清理犯罪現場，用棉被包裹李男載往排水溝棄屍並丟棄刀具。行動電話等規避查緝、掩飾犯行（所涉遺棄屍體犯行已另案判決確定），警方逮捕到案後，先把殺人罪責推諉給朱女，對案發經過供詞反覆、避重就輕，甚至編造不實情節，辯稱賴要接回女兒過年、到場後才取刀防身，且案發前服用安眠藥而意識不清。

國民法官法庭審酌，賴男並非一時衝動的偶發犯行，而是有事前準備、鎖定特定對象的犯罪，持刀多次刺擊李男胸部等身體重要部位，手段猛烈而兇殘，致李男喪命，迄未與李男家屬達成和解賠償損害，難認有何真摯悔悟等情，量處無期徒刑，褫奪公權終身。