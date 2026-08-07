聽新聞
0:00 / 0:00

影／包租代管變龐式騙局 兆基前董座侵占7億狂買愛馬仕…李建成送北檢

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，卻未兌付利息，涉侵占近7億元投資款，並將款項用來購買愛馬仕精品包、賓士豪車等，生活相當奢靡，調查局北機站 今天搜索約談發現李建成、寄居蟹管理顧問公司登記負責人林佑任到案，李建成稍早移送台北地檢署複訊，林祐任尚在偵訊，全案依背信、侵占罪偵辦。

據了解，李建成近期爆出百億資金缺口，187位名投資人組成自救會，李建成擬以兆基屋管1.6萬張未上市股票抵債，但投資人未接受，李建成因此想變賣精品包、豪車換現金，遭外界質疑脫產，檢調因此發動搜索，查扣數十個愛馬仕精品包、8部豪車。

李建成移送複訊時，面對媒體追問「董事長有侵占、背信嗎？」、「有沒有拿那些錢去買豪車？」、「幫老婆買很多精品包對不對？」、「有沒有什麼話跟投資資人交代？」、「董事長是要脫產嗎？」均未發一語。

據調查，趙姬投資、寄居管理顧問公司爆債務危機，至少有逾百名投資人受害，投資金額從數十萬至上千萬不等，有受害投資人8月3日向調查局檢舉公司債無法兌付利息，且李建成協商以1.6萬張未上市股票抵債，估算約十一億元，要求不要投資人不要提告，但投資人並未接受。

李建成是兆基屋管前董事長、趙姬投資公司負責人，透過趙姬公司持股為兆基屋管大股東，2020年起，趙姬投資公司及林佑任掛名負責人的寄居蟹管顧公司，對外合法發行公司債，以投資「兆基屋管」名義，陸續吸引逾百名投資人投資高達十幾億元

檢調蒐證發現，李建成疑將近7億元投資款項挪作私用，且8月6日打算二手寄賣大批精品包變價，因此決定緊急收網，今依侵占、背信等罪嫌發動偵查。調查發現，李建成與前妻生活奢靡，屋內不乏名牌家飾用品，甚至有愛馬仕麻將組，住處收藏高達數十個愛馬仕精品包，還有名牌胸針、墨鏡等小物，另查扣賓利、賓士等豪車8台

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成涉侵占7億公司債投資款，遭調查局搜索約談到案。記者胡經周／攝影
國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成涉侵占7億公司債投資款，遭調查局搜索約談到案。記者胡經周／攝影

兆基屋管 包租代管 北檢

延伸閱讀

包租代管龍頭兆基遭搜索 前董座李建成抵達調查局北機站偵訊中

趙姬、寄居蟹管理顧問公司發行公司債跳票 李建成涉侵占、背信

兆基爆債務風暴 傳有房東被騙？北市：包租代管303件今約兆基說明

經濟日報社論／兆基屋管事件 暴露制度盲點

相關新聞

吸金炫富 兆基前董座李建成涉吞7億元

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，卻未兌付利息，調查局追查發現，李建成侵占近七億元投資款，用來幫前妻購買愛馬仕精品包、替自己購置豪車，生活極度奢華，昨天搜索約談李建成及寄居蟹管理顧問公司負責人林佑任到案，台北地檢署訊後認李建成有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

花敬群曾盛讚 李建成…包租代管傳奇人物翻車

台灣包租代管龍頭的兆基屋管前董事長李建成，過去不僅打造全台市占第一的租賃王國、還開設業界規模最大的內湖總部大樓，曾獲頒「地政貢獻獎」，國家住都中心董事長花敬群曾直言「要獲得地政貢獻獎不容易」，沒想到李建成如今因侵吞公司債投資款，被聲押禁見，令人不勝唏噓。

涉侵占7億投資款 包租代管龍頭「兆基屋管」前董座聲押禁見

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，卻未兌付利息，涉侵占高達近7億元投資款，款項用來購買愛馬仕、香奈兒等數十個精品包及8輛賓士等豪車等。台北地檢署今指揮調查局北機站依背信、侵占罪搜索、約談李建成，檢察官複訊後，認為犯罪嫌疑重大，有逃亡勾串之虞，向法院聲押禁見。

范織欽涉貪交保後蒙面步出法院 全身包得密不透風未回應案情

無黨籍高雄市議員范織欽涉嫌利用職權向營造業者索取回扣，橋頭地方法院今天下午召開羈押庭，晚間裁定范織欽以120萬元具保，並限制住居、禁止與本案證人聯繫接觸，稍早辦妥保釋手續後，范織欽全身包得密不透風步出法院，面對媒體詢問案情，全程舉手遮臉、一言不發隨即離去。

新北檢選舉查察分區座談二訪三重分局 主任檢察官提示三大原則

年底地方選舉將至，新北地檢署為了解、掌握各類妨害選舉查察、反賄選宣導相關作為，並就後續情資整合及檢警協作交換意見，今天再度由主任檢察官洪榮甫及檢察官徐明煌、何國彬前往轄內三重警分局，召開第二波妨害選舉查察分區座談會，宣示檢方嚴正執法、積極查賄的決心。

詐團首腦律師游光德偷渡中國 母助逃亡也通緝…桃檢起訴6人求重刑

涉組詐團吸金上億元的律師游光德今年3月法院審理期間，找人帶戴電子手環製造假軌跡，再透過偷渡集團潛逃中國，彭姓母親幫助逃亡後也離境遭通緝；桃園地檢署今依入出國及移民法起訴6人，偷渡集團王姓主嫌求刑8年6月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。