影／包租代管變龐式騙局 兆基前董座侵占7億狂買愛馬仕…李建成送北檢

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，卻未兌付利息，涉侵占近7億元投資款，並將款項用來購買愛馬仕精品包、賓士豪車等，生活相當奢靡，調查局北機站 今天搜索約談發現李建成、寄居蟹管理顧問公司登記負責人林佑任到案，李建成稍早移送台北地檢署複訊，林祐任尚在偵訊，全案依背信、侵占罪偵辦。

據了解，李建成近期爆出百億資金缺口，187位名投資人組成自救會，李建成擬以兆基屋管1.6萬張未上市股票抵債，但投資人未接受，李建成因此想變賣精品包、豪車換現金，遭外界質疑脫產，檢調因此發動搜索，查扣數十個愛馬仕精品包、8部豪車。

李建成移送複訊時，面對媒體追問「董事長有侵占、背信嗎？」、「有沒有拿那些錢去買豪車？」、「幫老婆買很多精品包對不對？」、「有沒有什麼話跟投資資人交代？」、「董事長是要脫產嗎？」均未發一語。

據調查，趙姬投資、寄居管理顧問公司爆債務危機，至少有逾百名投資人受害，投資金額從數十萬至上千萬不等，有受害投資人8月3日向調查局檢舉公司債無法兌付利息，且李建成協商以1.6萬張未上市股票抵債，估算約十一億元，要求不要投資人不要提告，但投資人並未接受。

李建成是兆基屋管前董事長、趙姬投資公司負責人，透過趙姬公司持股為兆基屋管大股東，2020年起，趙姬投資公司及林佑任掛名負責人的寄居蟹管顧公司，對外合法發行公司債，以投資「兆基屋管」名義，陸續吸引逾百名投資人投資高達十幾億元

檢調蒐證發現，李建成疑將近7億元投資款項挪作私用，且8月6日打算二手寄賣大批精品包變價，因此決定緊急收網，今依侵占、背信等罪嫌發動偵查。調查發現，李建成與前妻生活奢靡，屋內不乏名牌家飾用品，甚至有愛馬仕麻將組，住處收藏高達數十個愛馬仕精品包，還有名牌胸針、墨鏡等小物，另查扣賓利、賓士等豪車8台