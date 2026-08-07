涉原鄉工程索賄案 高雄市議員范織欽裁定120萬元交保

高雄市山地原住民議員范織欽涉嫌利用職權向營造業者索取回扣案件，橋頭地檢署昨天搜索其住處與服務處等9處地點，並向法院聲請羈押禁見，橋頭地方法院今天下午召開羈押庭審理，法官訊問後，裁定范織欽以120萬元交保並限制住居。

69歲的范織欽曾任原鄉國小校長及高雄市原民會主委，為現任第十五選區山地原住民市議員。檢調接獲檢舉，指范織欽涉嫌於原鄉部落工程建設中，向工程設計公司、營造公司、土木包工業者收取數十萬元的賄賂與回扣。

橋頭地檢署專案小組昨天動員調查局高雄市調查處兵分多路發動搜索，帶回范織欽等8人。檢察官漏夜複訊後，認為范織欽涉犯貪汙治罪條例違背職務要求及收受賄賂等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

橋頭地院今天下午召開羈押庭訊問，法官認定范織欽雖犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要性，最終裁定以120萬元具保並限制住居。