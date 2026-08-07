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選舉公告8月20日發布 士檢長親簽反賄選信函寄301名里長

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

中央選舉委員會將在8月20日發布地方公職人員選舉公告，選戰氣氛逐漸升溫，士林地檢署今天啟動反賄選宣導，由檢察長王以文親自署名「守護家鄉的一票－檢察長給鄉親的一封信」，寄送給轄區301名里長，盼透過基層力量深化反賄選觀念。

士檢表示，轄區涵蓋台北市、新北市共10個行政區，里長是地方基層重要角色，此次寄發信函除傳達檢警調嚴辦妨害選舉犯罪決心，也希望協助宣導民眾防範選舉違法行為。

士檢提醒，地方選舉常見妨害選舉犯罪包括「幽靈人口」、境外勢力介入及選舉賭盤等三大類型。其中，為特定候選人當選而虛遷戶籍，可能涉及選罷法虛遷戶籍罪，最高可處5年有期徒刑；接受境外敵對勢力資助，以免費或低價招待選民赴境外旅遊，恐觸犯選罷法及反滲透法，投票行賄罪最高可處10年有期徒刑；以候選人得票數作為下注標的選舉賭盤，參與賭博者最高可處6個月有期徒刑，開設賭盤營利者最高可處5年有期徒刑，並得併科50萬元以下罰金。

士檢呼籲，民眾若發現賄選、境外勢力介入選舉或其他妨害選舉情事，可撥打反賄選檢舉專線0800-024-099（按4）提出檢舉，檢舉人身分將依法保密，最高可獲2000萬元檢舉獎金。

檢察長王以文親自署名「守護家鄉的一票－檢察長給鄉親的一封信」，寄送給轄區301名里長，盼透過基層力量深化反賄選觀念。記者翁至成／翻攝
檢察長王以文親自署名「守護家鄉的一票－檢察長給鄉親的一封信」，寄送給轄區301名里長，盼透過基層力量深化反賄選觀念。記者翁至成／翻攝

檢察長王以文（前排左三）率同仁今日寄發宣導信函。記者翁至成／翻攝
檢察長王以文（前排左三）率同仁今日寄發宣導信函。記者翁至成／翻攝

檢察長王以文（中）持手護家鄉的一票宣導信函。記者翁至成／翻攝
檢察長王以文（中）持手護家鄉的一票宣導信函。記者翁至成／翻攝

檢察長王以文（右5）率同仁宣示反賄。記者翁至成／翻攝
檢察長王以文（右5）率同仁宣示反賄。記者翁至成／翻攝

里長 賄選

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