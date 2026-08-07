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兆基前董座李建成涉侵占近7億元 生活奢靡精品包、豪車均查扣

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成遭投資人檢舉以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，卻無法兌付利息，檢調掌握李建成涉嫌侵占近7億元投資款，用來清償債務，涉嫌侵占、背信罪嫌，今晚李、寄居蟹管理顧問公司登記負責人林佑任將移送北檢複訊。檢調搜索時也發現李和前妻生活奢靡，除了買精品包還有豪車代步，已查扣精品包與豪車。

受害的投資人8月３日向調查局檢舉，檢調火速蒐證，懷疑李建成將近7億元的投資款項挪作私用，且在8月6日打算二手寄賣精品包變價，決定不能再、緊急收網，今依侵占、背信等罪嫌發動首波搜索約談行動。檢調發現，李建成與前妻生活奢靡，屋內不乏名牌家飾用品，也收藏精品包包，還有代步豪車，相關包款、豪車均已查扣。

檢調追查，李建成是兆基屋管前董事長，也透過趙姬投資公司持股超過30%，為兆基屋管大股東，2020年起李建成投資的趙姬及林佑任掛名負責人的寄居蟹管顧公司對外合法發行公司債，以投資包租代管龍頭兆基屋管名義，陸續吸引逾百名投資人投資高達10幾億元，但卻未依約如期兌付利息給投資人，其中李建成涉嫌挪用近7億元款項，作為償還個人信用卡等債務、購買精品包、豪車等用途。

趙姬投資、寄居管理顧問公司的債務危機，逾百名投資人組成自救會，投入金額從數十萬至上千萬不等，而李建成與投資人見面協商，擬以兆基屋管1.6萬張未上市股票抵債，以每股70元估算總價值約11億元，要求投資人不要提告求償、不要檢舉，但投資人抱持高度疑慮並未接受。

北檢偵辦兆基屋管公司、趙姬投資公司負責人李建成涉嫌侵占、背信等案件，指揮調查局北部地區機動工作站搜索李建成、前妻、林佑任的住居所，及兆基屋管公司、趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司共6處，通知2人到案說明，持續釐清公司債募集過程、投資款流向及用途。

兆基屋管。聯合報系資料照
兆基屋管。聯合報系資料照

兆基屋管 侵占

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