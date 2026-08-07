反賄選深入村里 金門地檢檢察長親送信、最高檢舉獎金2000萬元

115年地方公職人員選舉腳步逐漸接近，福建金門地方檢察署提前展開反賄選宣導，檢察長趙燕利今天下午走進金城鎮著名地標「模範街」，親自將簽名的反賄選宣導信交到4位里長手中，希望透過基層村里長，把「不買票、不賣票」的觀念帶進社區，讓乾淨選風從地方扎根。

趙燕利今天下午2時30分率主任檢察官葉子誠前往模範街，將宣導信交給東門里長周偉義、西門里長楊雨川、南門里長鄭易岳及北門里長許績才，其餘33位村里長則將以郵寄方式送達，完成全縣37個村里的反賄選宣導布局。

金門地檢署表示，這次行動是配合最高檢察署針對115年地方公職人員選舉查察工作的宣導措施，希望藉由村里長深入鄰里的影響力，把反賄選理念傳遞到每位鄉親，共同守護公平、公正的選舉環境。

選擇在模範街舉辦宣導活動也別具意義，這條建於民國14年的老街，是金門最具代表性的歷史街區之一，融合洋樓與閩南建築特色，「模範街」三個字更象徵典範與榜樣。趙燕利說，希望藉由老街所代表的歷史文化意涵，傳遞「守法、守信、守民主」的價值，讓拒絕賄選的觀念像老街一樣，在地方深深扎根。

他也提醒，除了現金買票外，近年選舉查察重點還包括虛偽遷徙戶籍、暴力介選、地下賭盤、散布假訊息，以及境外勢力介入選舉等行為，涉及刑法、公職人員選舉罷免法或反滲透法，無論候選人或民眾都不要心存僥倖，以免觸法。

金門地檢署呼籲，民眾若發現任何妨害選舉的違法情事，可加入地檢署檢舉賄選專用LINE，或撥打0800-024-099轉4提出檢舉。檢方強調，檢舉人身分將依法嚴格保密；若成功查獲境外勢力介選等重大案件，符合規定者最高可獲新台幣2千萬元檢舉獎金，盼全民共同拒絕賄選與不法介選，守護金門民主價值。

金門地檢署檢察長趙燕利（右三）今天走進金城鎮地標「模範街」，將反賄選宣導信交到4位里長手中，希望透過基層村里長，把「不買票、不賣票」的觀念帶進社區，讓乾淨選風從地方扎根。圖／金門地檢署提供

金門地檢署檢察長趙燕利（右二）今天偕同主任檢察官葉子誠（右一）前往模範街與金城鎮4位里長聊天「博感情」，希望透過基層村里長，把「不買票、不賣票」的觀念帶進社區，讓乾淨選風從地方扎根。圖／金門地檢署提供