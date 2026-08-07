20年前詐領助費百萬 竹市前議員吳青山今判1年10月獲緩刑

新竹市前議員吳青山在2006年3月1日起至2010年2月28日期間，擔任新竹市議會第七屆議員，涉嫌利用人頭助理方式，詐領公費助理補助費共118萬3400元，新竹地方法院依利用職務機會詐取財物罪判處1年10月，緩刑4年，並須支付公庫24萬元，褫奪公權3年。

判決書指出，吳青山在擔任新竹市議會第七屆議員，與簡妻共同安排未實際擔任助理的人頭掛名領薪，由黃女以每月薪資4萬元，2006年11月至2008年11月由市議會依申請撥款至黃女帳戶，但帳戶提款卡由簡妻保管，款項提領後供吳青山使用，共詐領110萬3400元。此外，2009年7月至8月間。蔡姓友人名義虛報公費助理，每月4萬元，共詐領8萬元，合計詐領118萬3400元。

判決書指出，吳青山犯後坦承犯行，並繳回全部犯罪所得118萬3400元，供稱款項均用於議員服務支出，如紅白帖、社團費用及公益捐款，未流入個人口袋。法院認為，其雖以不實助理名義詐領補助，但考量主要為支應議員服務開銷，且非中飽私囊，犯罪情節尚非重大，若依貪污罪最低刑度處罰恐有過苛，因此依刑法第59條「法重情輕」規定酌減其刑。

法院認為，簡女、黃女及蔡男僅依吳青山指示參與犯行，並非主要角色，且3人未獲犯罪利益。考量犯罪情節非屬重大，若依最低刑度處罰仍顯過重，因此酌量減輕其刑。

法官審酌吳青山為新竹市議員，為民喉舌，本應自律為選民榜樣，誠實報領，罔顧選民所託，顯不可取；另外3人則因親友關係參與犯行，考量4人過去均無前科、犯後坦承犯行，且吳青山已繳回全部犯罪所得，犯後態度尚可。

新竹地院判吳青山犯利用職務機會詐取財物罪，判刑1年10月、緩刑4年，支付公庫24萬元，褫奪公權3年，犯罪所得118萬3400元沒收。簡女1年2月、緩刑3年，支付16萬元；黃女判刑1年、緩刑2年，支付10萬元；蔡男11月、緩刑2年，支付2萬元，3人均遭褫奪公權。