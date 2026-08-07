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男酒駕撞死婦人自首賠償完成修復式司法 國民法官判2年8月

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義張姓男子去年7月酒駕，撞上騎三輪自行車劉姓婦人，送醫不治。嘉義地院國民法官法庭審理，考量張男第一時間報警坦承酒駕、符合自首，賠償家屬180萬元、完成修復式司法程序，家屬願給予改過自新機會，昨天依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判刑2年8個月，可上訴。

判決說，張男2016年酒駕嘉檢緩起訴，未記取教訓。2024年7月7日清晨，他飲用啤酒駕車上路，注意力下降、車輛向右偏，從後方撞上行駛機慢車道劉婦騎乘三輪自行車，劉婦送醫急救不治。警方到場，張男酒測值0.29毫克，超過法定標準，國民法官法庭指出，張男肇事立即下車查看傷者、主動報警，向警

方坦承肇事酒駕，對救助被害人、釐清事故責任及節省偵查有助益，符合刑法自首，減輕其刑。

不過，法庭認為，張男有酒駕前科，心存僥倖再酒駕，導致無辜生命喪失，無特殊原因或憐憫之處，即使適用法定最低刑度也不至於過重，不符合刑法「情堪憫恕」酌減刑責的條件。張男負事故全部肇事責任，且酒駕導致死亡，原責任刑度應落在中輕度區間。然而，法庭綜合考量多項有利因素，包括張男案發後立即借款籌措10萬元，依約賠償被害人家屬；喪禮期間每天前往靈堂上香，協助返台就學家屬適應台灣生活與教育，展現持續彌補傷害的誠意。

本案透過法院轉介進行修復式司法，由專業人員安排張男與被害人家屬多次對談。經修復程序後，家屬逐漸理解張男對事件悔意，最終選擇原諒其行為，雙方關係獲修復，張男始終承擔犯行責任，是法庭量刑重要考量因素。國民法官法庭參酌張男教育程度、年齡、勞動能力、家庭與經濟狀況、生活情形、品行，以及未來社會復歸與再犯防止可能性等因素，認為刑度應下修至徒刑2年8個月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義地方法院。聯合報系資料照
嘉義地方法院。聯合報系資料照

酒駕 修復式司法 國民法官

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