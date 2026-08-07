影／律師游光德快艇偷渡大陸手法曝 替身幫戴電子手環、海陸設7斷點

律師游光德捲入詐欺案，在法院審理期間棄保潛逃，目前被通緝。外界原以為游男是破壞電子監控潛逃大陸，海巡署偵防分署台北查緝隊今發布新聞指出，游男在車內強行鬆脫電子科控手環後，改交由陳男戴上，製造在台假象，游男搭乘快艇抵達海峽中線潛逃中國大陸。海巡等單位先後查獲協助游男偷渡出境的6人偷渡集團送檢方偵辦。

游光德被檢方指控籌組詐團洗錢，他吸收在台灣銀行上班的郭姓夫婦，再找人設空殼公司，以假投資誘騙被害人交付錢財，不法所得約1.14億元，檢方偵查階段在押，全案移審法院後交保。

海巡署偵防分署臺北查緝隊今天指出，游光德因涉詐欺案經法院裁定交保，並裁定科技設備監控。游男為規避司法審判與刑罰執行，採取極端手段，於車內強行鬆脫本案電子科控手環後，改交由陳男戴上，今年3月22日，游搭乘快艇抵達海峽中線潛逃中國大陸。

台北查緝隊與台北市警刑大偵查第一隊接獲情資，由偵防分署統合北門、澎湖、苗栗、桃園、宜蘭、臺南、花蓮及偵防查緝隊等單位組專案小組偵辦，報請桃園地檢署檢察官黃世維指揮偵辦，利用科技溯源，一舉查獲協助游光德偷渡出境6人偷渡集團。

海巡查出王男負責策畫，找吳男安排接駁船隻，由郭男開車，載游光德到台南海邊，由王男駕膠筏送游接駁至台南四草大橋外0.8浬處，交由郭男駕駛的「明豐168號」快艇，再載至海峽中線與大陸籍不明快艇接人偷渡渡出境。

海巡指出，該集團從陸上交通手、膠筏搶灘接駁、快艇外海對接、合謀抵達海峽中線模式，到幕後仲介與首腦分工設下七處犯罪斷點，專案小組發揮團隊高專業度，善用科技偵查、漏夜分析數位跡證、勾稽犯嫌證詞、調閱海巡雷達航跡分析等，掌握無可辯駁之高強度事證。全案將6人依涉嫌違反入出國及移民法、刑法藏匿人犯等罪移送桃園地檢署偵辦、起訴。

律師游光德（如圖）快艇偷渡大陸手法曝，替身幫戴電子手環、海陸設7斷點。圖／海巡署提供

律師游光德快艇偷渡大陸手法曝，替身幫戴電子手環、海陸設7斷點。圖／海巡署提供

律師游光德快艇偷渡大陸手法曝，替身幫戴電子手環、海陸設7斷點。圖／海巡署提供