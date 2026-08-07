女子因244筆欠款房子遭台南分署查封 胞姊看不下去代繳清

51歲陳姓女子5年來積欠交通罰單、牌照稅及房屋稅等款項合計244筆、金額達24萬餘元，其中，交通罰單部分就達229筆超過19萬元，遭移送強制執行，台南分署查封陳女位在台南永康大樓1戶，直至姊姊發現其住處都被查封看不下去，跳出來代為繳清。

台南分署統計，陳女光是駕駛轎車超速、闖紅燈、紅燈右轉，或未依規定繳交停車費等交通違規罰單，計有229筆、金額合計19萬700元，經通知限期繳納，逾期未繳納。

此外，還欠繳使用牌照稅、房屋稅及違反公路法罰鍰等15筆，金額合計5萬6534元；累計移送244筆，移送金額合計24萬7234元。

台南分署表示，執行人員收案後，發現通知陳女永康區有大樓1戶可供執行，函請地政機關辦理查封登記，並於去年3月間現場查封。陳女今年2月間到場表示，因病無法工作，申請分期繳納，惟未按期繳納。

事後，陳女的姊姊到其住處後，才發現妹妹房屋遭台南分署查封，經詢問台南分署其欠款情形，日前到場代她繳清欠款。