聽新聞
0:00 / 0:00
女子因244筆欠款房子遭台南分署查封 胞姊看不下去代繳清
51歲陳姓女子5年來積欠交通罰單、牌照稅及房屋稅等款項合計244筆、金額達24萬餘元，其中，交通罰單部分就達229筆超過19萬元，遭移送強制執行，台南分署查封陳女位在台南永康大樓1戶，直至姊姊發現其住處都被查封看不下去，跳出來代為繳清。
台南分署統計，陳女光是駕駛轎車超速、闖紅燈、紅燈右轉，或未依規定繳交停車費等交通違規罰單，計有229筆、金額合計19萬700元，經通知限期繳納，逾期未繳納。
此外，還欠繳使用牌照稅、房屋稅及違反公路法罰鍰等15筆，金額合計5萬6534元；累計移送244筆，移送金額合計24萬7234元。
台南分署表示，執行人員收案後，發現通知陳女永康區有大樓1戶可供執行，函請地政機關辦理查封登記，並於去年3月間現場查封。陳女今年2月間到場表示，因病無法工作，申請分期繳納，惟未按期繳納。
事後，陳女的姊姊到其住處後，才發現妹妹房屋遭台南分署查封，經詢問台南分署其欠款情形，日前到場代她繳清欠款。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。