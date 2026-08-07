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竹北天坑案 竹檢對無罪、量刑、犯罪所得沒收全面上訴

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

竹北市「豐采520」建案天坑事件，新竹地方法院於7月13日一審宣判，新竹地檢署指出，經承辦檢察官詳閱判決理由並通盤審酌全案卷證，認部分無罪判決、犯罪事實及罪名認定、量刑及犯罪所得沒收等事項，仍有再行審酌的必要，於今天依法提起上訴。

新竹地檢署表示，就原審判決無罪部分，針對被告楊文科無罪部分提起上訴；另就被告劉樹居、邱崇喆、盧永吉被訴登載不實擋土設計圖面、行使業務登載不實及違反建築法第93條未經許可擅自復工、經制止不從等無罪部分，被告劉進乾就未經許可擅自復工、經制止不從的無罪部分，以及被告陳至忠就違反建築技術成規的無罪部分，均一併提起上訴。

新竹地檢署說明， 就原審判決理由中不另為無罪諭知，及與該部分具有不可分關係的有罪部分，針對被告江良淵、黃彧思所涉第2次、第3次違法復工之圖利及公務員登載不實文書部分，以及相關圖利罪有罪部分提起上訴；另就被告劉樹居、邱崇喆、盧永吉、劉進乾所涉違背建築術成規罪相關有罪部分，亦提起上訴。

量刑部分，新竹地檢署就被告江良淵所犯公務員財產來源不明罪；被告劉樹居、邱崇喆、盧永吉、劉進乾、黃淑美、李明強、胡坤銘所犯行使業務登載不實文書罪、偽證罪或教唆偽證罪等罪；以及被告陳至忠所犯行使業務登載不實文書罪之刑度，均提起上訴，其中劉進乾、李明強及胡坤銘部分並包括原審緩刑的宣告。

犯罪所得沒收部分，就原審判決關於第三人豐邑建設公司、頌恩營造公司犯罪所得沒收之範圍及數額，以及原審未宣告沒收偷工減料不法利益部分，新竹地檢署亦一併提起上訴。

新竹地檢署表示，尊重第一審法院之審判結果，並依刑事訴訟程序就上述部分依法提起上訴，後續將由高等法院依法審理。

2022年豐邑竹北建案施工過程釀多次天坑，還曾「吞噬」一輛特斯拉，引發軒然大波。聯合報系資料照
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竹北 天坑

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