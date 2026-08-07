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連江地檢署巡迴四鄉開講 破解公務員最容易誤觸的貪瀆地雷

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

福建省連江地檢署提前為年底選舉及公務廉政工作「打預防針」，自8月5日起展開為期一周的廉政與反賄選巡迴宣導，走遍北竿、莒光、南竿及東引四鄉，直接把法治課帶進第一線公部門，希望協助基層公務員釐清法律界線，降低因法令認知不足或人情壓力誤觸法網的風險。

這項巡迴講座由連江地檢署與連江縣政府政風處共同辦理，以中央及地方行政機關公務員為主要對象，連江地檢署檢察長劉俊杰於5日起至今天分別前往北竿、莒光及南竿宣講，10日則將由主任檢察官楊翊妘接棒前往東引，完成四鄉巡迴。

劉俊杰表示，相較於案件發生後追究責任，更重要的是事前預防，因此希望透過實際案例分析與法令說明，協助公務員建立正確法治觀念，讓依法行政成為保護自己的最佳方式。

演講內容聚焦公務員最常見的貪瀆犯罪類型，其中又以工程採購、補助業務及財務管理最容易出現違法風險。劉俊杰透過法院判決案例，分析洩漏招標文件、底價、圍標舞弊、違反利益衝突迴避、收受賄賂、詐領加班費及差旅費、浮報工程價款、侵占公有財物、收取回扣及藉職務勒索財物等違法態樣，提醒與會人員，許多案件並非蓄意犯罪，而是因法令認知不足、便宜行事或公私界線不清，最後付出沉重代價。

他也特別提醒，公務員執行職務時，最容易混淆的是「便民」與「圖利」之間的界線，看似幫民眾解決問題，若違反法令或逾越權限，就可能構成犯罪，因此每一項行政作為都應回歸法令依據，避免心存僥倖或因人情壓力而誤踩法律紅線。

除了廉政議題，因應地方選舉將近，連江地檢署也同步加強反賄選宣導。劉俊杰向公務員說明投票行賄、受賄，以及以虛偽遷徙戶籍取得投票權等常見選舉犯罪態樣，提醒公務人員除了潔身自愛，也應發揮影響力，共同守護乾淨選風。

劉俊杰表示，馬祖地區幅員雖小，但更需要公職體系共同守護廉潔行政與民主法治，希望透過巡迴宣導，把「依法行政、拒絕貪瀆、拒絕賄選」的觀念深植每位公務員心中，攜手打造廉能透明、值得民眾信賴的施政環境。

連江地檢署自8月5日起展開為期一周的廉政與反賄選巡迴宣導，連江地檢署檢察長劉俊杰走遍北竿、莒光、南竿及東引四鄉，進行防賄宣講。圖／連江地檢署提供
連江地檢署自8月5日起展開為期一周的廉政與反賄選巡迴宣導，連江地檢署檢察長劉俊杰走遍北竿、莒光、南竿及東引四鄉，進行防賄宣講。圖／連江地檢署提供

福建省連江地檢署自8月5日起展開為期一周的廉政與反賄選巡迴宣導，連江地檢署檢察長劉俊杰走遍北竿、莒光、南竿及東引四鄉，直接把法治課帶進第一線公部門。圖／連江地檢署提供
福建省連江地檢署自8月5日起展開為期一周的廉政與反賄選巡迴宣導，連江地檢署檢察長劉俊杰走遍北竿、莒光、南竿及東引四鄉，直接把法治課帶進第一線公部門。圖／連江地檢署提供

公務員 南竿 廉政 基層公務員

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