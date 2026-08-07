竹北天坑案楊文科獲判無罪 竹檢不服今提上訴

竹北市「豐采520」建案天坑事件，新竹地方法院於7月13日一審宣判，新竹縣長楊文科一審被判無罪；新竹地檢署今天表示，收到完整判決書後，經依法審慎評估，決定提起上訴。據掌握，檢方預計今日將向高等法院提出上訴。對此，楊文科未作回應。

新竹地院一審判決，楊文科無罪；前新竹縣政府工務處長江良淵遭判6年6月徒刑、褫奪公權4年，承辦員黃彧思判5年2月徒刑、褫奪公權3年；豐邑機構負責人劉樹居、總經理邱崇喆則被依共同違背建築術成規等罪，各判3年6月。

當時楊文科第一時間回應，判決洗刷了莫須有指控，也還給他與縣府公道；天坑事件造成公共安全危機，他身為縣長責無旁貸，該追究工程與建商責任，將追究到底。同時他也針對縣府兩人都被判有罪。對此，楊文科表示，他深感遺憾，也會支持同仁提出上訴捍衛自己的清白。