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酒駕撞死人完成修復式司法 嘉院判刑2年8月

中央社／ 嘉義市7日電

張男被控113年7月間酒駕追撞自行車，造成騎士死亡，案件經國民法官參審；因張男符合自首、已和解賠償並完成修復式司法嘉義地院判2年8個月徒刑；可上訴。

嘉義地方法院表示，張男曾因酒駕案件，經嘉義地檢署為緩起訴處分，於民國105年間確定。他又於113年7月7日酒後駕車，於同日清晨，因酒後注意力下降，向右偏行，自後方撞擊騎乘三輪自行車、行駛在機慢車道的劉姓婦人，劉婦經急救仍傷重不治。張男經警測得吐氣酒精濃度值達每公升0.29毫克。

嘉院表示，這起案件進行國民法官參審，國民法官法庭考量張男於事故後，第一時間報案並坦承為肇事駕駛，符合自首，依刑法可減輕其刑。另審酌張男曾因酒駕經緩起訴，卻未汲取教訓，並無情堪憫恕情形，不酌量減輕其刑。

嘉院說，國民法官法庭參酌張男案發後，立即借款將約定新台幣180萬元均賠償給被害人家屬完畢，且於喪禮期間，張男每天至靈堂前上香，並對返台就學的被害人家屬提供適應台灣教育協助，被害人家屬感受到張男誠意，願意給改過自新機會。

嘉院表示，這起案件進行修復式司法，讓張男與被害人家屬在安全、專業的環境下多次對談，於對談後，被害人家屬能理解、原諒張男行為，張男也始終承擔案件責任，雙方關係已修復。

國民法官法庭參考張男教育程度、生活及經濟狀況、家庭環境及品行、再犯防止可能性等量刑因子，判處有期徒刑2年8個月。

酒駕 修復式司法 嘉義

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