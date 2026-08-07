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疑假民調真造謠介選？竹市府：已蒐集資料報請地檢署查明

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市近期出現「假民調、真造謠」電話引發爭議。新竹市議會國民黨團今指出，對方先以「甲醛米粉已流入校園」等疑似不實訊息及負面內容鋪陳，再詢問政治支持意向。市府表示，已接獲民眾反映，並將相關資料向新竹地檢署反映，釐清是否涉及相關法律責任。

國民黨團今表示，近日接獲民眾反映，短時間內陸續接到不同民調公司的電話，在詢問支持意向前，先以大量負面內容作為提問前提，甚至提及「甲醛米粉已流入校園」等疑似不實訊息，再詢問受訪者對政治人物或政黨的支持度，讓民眾質疑是假借民調名義政治宣傳，藉此影響選民判斷。

新竹市政府表示，近日1999市民服務專線接獲民眾反映，疑有民調公司以誘導式問卷影響民眾判斷，甚至涉嫌散布不實訊息、意圖影響年底選舉等情形，引發部分市民疑慮。市府尊重合法民意調查，但任何企圖藉由不當方式影響選民意向、蒐集個人資料，甚至假借民調名義從事詐騙或介入選舉的不法行為，都可能危害民主制度與民眾權益，呼籲市民共同提高警覺。

政風處表示，尊重依法辦理的民意調查，也保障民眾自由表達意見的權利，但若有藉民調名義不當引導、散布錯誤資訊、蒐集個人資料或從事其他違法行為，不僅可能影響選舉公平，更可能危害民眾權益。市府已將相關資料向地檢署反映，並請司法機關依法查明事實，釐清是否涉及相關法律責任。

政風處表示，民主社會建立於公平、公正及自由的選舉制度，民眾享有自由表達政治意見的權利，也有權拒絕回答任何讓自己感到不適或存有疑慮的訪談內容。

政風處呼籲，民眾如發現疑似賄選、境外勢力介選、散布不實訊息等影響選舉或其他妨害選舉公平之不法情事，可提供具體事證向臺灣新竹地方檢察署提出檢舉，或撥打法務部檢舉專線0800-024-099，撥通後再按4（24小時免付費專線），共同守護乾淨選風。

市府強調，對於任何疑似影響選舉秩序或妨害選舉公平的不法行為，均秉持依法行政、行政中立及零容忍的態度，並將全力配合司法機關依法偵辦，共同維護民主制度及社會大眾對選舉的信賴。

新竹市近期出現「假民調、真造謠」電話引發爭議。市府表示，已接獲民眾反映，並將相關資料向新竹地檢署反映，釐清是否涉及相關法律責任。記者黃羿馨／攝影
新竹市近期出現「假民調、真造謠」電話引發爭議。市府表示，已接獲民眾反映，並將相關資料向新竹地檢署反映，釐清是否涉及相關法律責任。記者黃羿馨／攝影

介選 民調 2026九合一選舉 新竹市選舉

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