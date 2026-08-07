惡男半小時連闖5紅燈撞殘行人 甚至又毒駕遭檢求10年重刑

桃園管姓男子去年7月深夜駕車狂飆，30分鐘連闖5次紅燈、違規行駛又蛇行，行經楊梅區永美路口撞殘走在斑馬線上的范姓男子，事後飾詞狡辯，交保期間竟又吸食「喪屍煙彈」毒駕上路，桃園地檢署依妨害公眾往來安全致重傷及不能安全駕駛等罪嫌起訴，建請法院重判10年5個月以上徒刑。

起訴指出，45歲管男2025年7月28日深夜11時，駕車行經桃園市楊梅往平鎮區途中，短短30分鐘內，連續闖紅燈5次、未依標誌行駛3次，甚至在道路上蛇行狂飆。

當晚11時33分，行經楊梅區永美路與中興路口時，完全未減速停讓，直接撞飛走斑馬線的范姓行人，造成范男頭部外傷併顱內出血，以及右側小腿脛骨骨折等傷勢，雖送醫後保住一命，但因頭部外傷併發顱內出血，留有嚴重的認知功能缺損神經學後遺症，完全痊癒希望渺茫。

管男交保獲釋於檢方偵查期間完全不知悔改，同年9月30日晚間8時30分，他在桃園市龍潭區住處以電子煙吸食依托咪酯（喪屍煙彈），10月1日凌晨4時50分，管男仍駕車上路，因交通違規遭警方攔查，現場查扣含依托咪酯成分煙彈及煙油各1罐，經其同意採集尿液送驗，結果呈依托咪酯陽性反應，檢出濃度達50ng／mL，再依不能安全駕駛罪嫌究辦。

檢方痛批，管男的危險行徑讓正值壯年的范姓被害人人生規劃全毀，被迫承受無休止的手術、復健及24小時專人照護之苦，未來認知功能恐難恢復正常，被害父母無法共享天倫，更得面臨漫長的照護折磨，心碎不已。

管男肇事後僅以30萬元和解，犯後態度反覆，一再翻異前詞、飾詞狡辯，拒絕配合調查，且有藏匿滅證，且交保期間又再度毒駕，顯見對用路人安全極度漠視、毫無悔意。檢方建請法院就妨害往來安全致重傷罪重判9年10月以上有期徒刑，毒駕部分量處7月以上有期徒刑，以嚴懲不法。

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