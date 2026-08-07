室友酒駕開車遭追撞…同車的她報警挨罰喊冤 法官信了撤罰單

汪姓女子去年5月27日由黃姓女室友開車，載她前往屏東市集擺攤，途中在高雄左營區遭後方機車騎士追撞，她為免日後爭議報警處理，未料黃女酒測竟超標，她反被罰3萬7500元且吊扣牌照2年。她喊冤，指黃女行車前飲酒她毫無所悉，法官傳喚黃女及員警作證，採信其說詞而撤單。

汪女表示，案發當日凌晨5時至9時在速食店上班，下班後須前往屏東市集擺攤；案發前晚商請黃女翌日早上駕駛她的轎車，至速食店搭載她前往市集。她對黃女行車前曾飲酒並不知悉，因黃女行車過程遭後方機車追撞，她為免日後雙方發生爭議，主動撥打110報警。

她說，員警到場後，由她及黃女主動要求員警酒測，後查到黃女酒測超過標準違規。若她知悉此情，何須主動報警及要求員警對黃女及騎士進行酒測？

台南市府交通局指出，汪女既將車輛交付黃女使用，對黃女駕駛前有無飲酒，自負有探知義務。因兩人待在車輛密閉空間內，依常人客觀角度及嗅覺反應，難認汪女對黃女飲酒事實全然不知。

高雄高等行政法院地方庭傳喚潘姓員警作證，潘說，案發當日他抵達車禍現場時，黃女及另外一位車主好像都有要求進行酒測，汪女則是黃女同車乘客。他也說，黃女測得酒測值每公升0.31毫克數值確實偏高，若黃女確如其所稱是前一天晚上喝酒，有可能是她身體狀況有問題，代謝不好，也有可能喝的酒類酒精濃度較高，但他當天對黃女進行酒測時，未聞到她身上有酒味。

法官當庭勘驗潘所配戴密錄器影像，發現黃女完成吹氣，測得酒測值為0.31時，在旁的汪女得悉後立刻一再表示：「傻眼、好傻眼喔，要去工作...」。潘還詢問汪女何以未由她駕車時，她說，因為她在吃早餐，才與黃女換手開。

黃女作證說，因為她當天不用上班，汪女前一天晚上請她隔天早上開車去速食店接她，兩人再一起開車去屏東擺攤，行車過程中發生車禍。她說，前一天晚上8點多在家裡喝啤酒，一邊吃晚餐，當時汪女在自己的房間，不知道她有喝酒。

法官表示，依黃女所述，與汪女主張於案發當日委請黃女駕車原因相符，且汪女也未參與黃女前晚飲酒過程，並於案發當日早上5點即至速食店上班，對黃女飲酒過程及之後狀況應無所悉。

同時，黃女在車禍現場於員警施以酒測前，均無呈現任何異狀，且依舉發員警於事故現場及事故後所拍攝照片，均見黃女神色正常，並無眼神渙散、臉色潮紅異狀，且毫無散發酒氣。

法官認為，原處分依照道交條例第35條第7項規定，認汪女「明知」駕駛人酒精濃度超過規定標準而不禁駛，作出裁罰，並不恰當，因而撤銷原處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康