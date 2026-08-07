包租代管龍頭兆基遭搜索 前董座李建成抵達調查局北機站偵訊中

國內包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機，台北地檢署今指揮調查局搜索兆基，約談兆基屋管前董事長、趙姬投資負責人李建成，稍早李抵達北機站偵訊中，專案小組持續釐清公司債募集過程、投資款流向及用途。

兆基的相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧董事長李建成近期爆出百億資金缺口，187位名投資人組成自救會，李建成與投資人見面，擬以兆基屋管1.6萬張未上市股票抵債，以每股70元估算總價值約11億元，但投資人並未接受。

兆基屋管8月3日聲明指出，原任董事長李建成已於7月29日辭任公司所有職務，董事會7月30日推選新任董事長，銜接公司業務與管理；兆基屋管財務、會計、資金及營運管理等獨立運作，客戶權益不受影響。