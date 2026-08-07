批綠電新潮流12護法 黃國昌不起訴確定

立委許忠信在民眾黨記者會「新潮流貪腐集團賴清德出來面對」涉嫌影射前立委賴勁麟是光電「門神」遭依加重誹謗罪起訴，前立委黃國昌獲不起訴。賴勁麟不服聲請再議，台灣高等檢察署認定調查完備予以駁回，黃國昌不起訴處分確定。

此案是民眾黨2023年12月舉行「新潮流貪腐集團賴清德出來面對」記者會，直指綠營新潮流12護法，包含吳乃仁、邱太三、鄭文燦、江聰淵、陳宗彥、邱莉莉、郭再欽、賴勁麟、陳凱凌、蔡其昌、梁文傑和林秉樞，並批評12人導致人民對民進黨政權痛心。

北檢勘驗媒體報導的影片追查黃國昌的發言脈絡，黃提及賴勁麟曾提對他提出刑事告訴，檢方認為黃國昌在記者會開場發言以「新潮流12護法」作為開端，帶出記者會主題，記者會上由許忠信主講與賴勁麟相關的事件且提出質疑，呼應記者會主旨，認為黃的評論表達主觀認知的不滿，非毫無緣由恣意惡言相向，縱使形容詞較負面，造成賴的不快，但非憑空杜撰，尚難認定以毀損名義為唯一目的，難論誹謗罪。

黃國昌否認犯行，事前並不知道許忠信要講的內容，但認為許的評論非常中肯；新潮流對綠電貪腐的問題是台灣人民早就在議論，他在記者會上內容是事實的基礎上善意公正的評論。北檢給予不起訴處分，賴勁麟不服聲請再議，台高檢審查後認為北檢偵查完備，駁回聲請，黃不起訴處分確定。

許忠信涉嫌不實指摘「能源公司、光電公司要跟台電簽約，要從合法的電價去獲取不法的利益，以合法掩飾非法，要有門神，才能訂出這樣好價格的契約，那這個人就是要靠我們的這個，賴勁麟」等語，影射賴勁麟是光電能元公司與台電簽約的「門神」，遭依加重誹謗罪嫌起訴。