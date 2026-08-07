聽新聞
0:00 / 0:00

批綠電新潮流12護法 黃國昌不起訴確定

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

立委許忠信在民眾黨記者會「新潮流貪腐集團賴清德出來面對」涉嫌影射前立委賴勁麟是光電「門神」遭依加重誹謗罪起訴，前立委黃國昌獲不起訴。賴勁麟不服聲請再議，台灣高等檢察署認定調查完備予以駁回，黃國昌不起訴處分確定。

此案是民眾黨2023年12月舉行「新潮流貪腐集團賴清德出來面對」記者會，直指綠營新潮流12護法，包含吳乃仁、邱太三、鄭文燦、江聰淵、陳宗彥、邱莉莉、郭再欽、賴勁麟、陳凱凌、蔡其昌、梁文傑和林秉樞，並批評12人導致人民對民進黨政權痛心。

北檢勘驗媒體報導的影片追查黃國昌的發言脈絡，黃提及賴勁麟曾提對他提出刑事告訴，檢方認為黃國昌在記者會開場發言以「新潮流12護法」作為開端，帶出記者會主題，記者會上由許忠信主講與賴勁麟相關的事件且提出質疑，呼應記者會主旨，認為黃的評論表達主觀認知的不滿，非毫無緣由恣意惡言相向，縱使形容詞較負面，造成賴的不快，但非憑空杜撰，尚難認定以毀損名義為唯一目的，難論誹謗罪。

黃國昌否認犯行，事前並不知道許忠信要講的內容，但認為許的評論非常中肯；新潮流對綠電貪腐的問題是台灣人民早就在議論，他在記者會上內容是事實的基礎上善意公正的評論。北檢給予不起訴處分，賴勁麟不服聲請再議，台高檢審查後認為北檢偵查完備，駁回聲請，黃不起訴處分確定。

許忠信涉嫌不實指摘「能源公司、光電公司要跟台電簽約，要從合法的電價去獲取不法的利益，以合法掩飾非法，要有門神，才能訂出這樣好價格的契約，那這個人就是要靠我們的這個，賴勁麟」等語，影射賴勁麟是光電能元公司與台電簽約的「門神」，遭依加重誹謗罪嫌起訴。

2023年12月11日，時任民眾黨立委陳琬惠（左二）、民眾黨不分區立委參選人黃國昌（左一）、陳昭姿（右一）、許忠信（右二）等人舉行「新潮流貪腐集團，賴清德出來面對」記者會。圖／台灣民眾黨提供
2023年12月11日，時任民眾黨立委陳琬惠（左二）、民眾黨不分區立委參選人黃國昌（左一）、陳昭姿（右一）、許忠信（右二）等人舉行「新潮流貪腐集團，賴清德出來面對」記者會。圖／台灣民眾黨提供

黃國昌 新潮流 綠電

延伸閱讀

卓榮泰喊話藍白審預算懸崖勒馬 陳清龍批搞錯身分：監督預算天經地義

影／柯文哲換完電子手環...貼「我是苯駢芘」 喊：以後會變成時髦

暗網買2千萬筆資料淪共諜...還曝黃仁勳個資 12人起訴主嫌求刑13年

賴清德批台中食安 藍反轟台糖才是破口

相關新聞

吸金炫富 兆基前董座李建成涉吞7億元

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，卻未兌付利息，調查局追查發現，李建成侵占近七億元投資款，用來幫前妻購買愛馬仕精品包、替自己購置豪車，生活極度奢華，昨天搜索約談李建成及寄居蟹管理顧問公司負責人林佑任到案，台北地檢署訊後認李建成有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

花敬群曾盛讚 李建成…包租代管傳奇人物翻車

台灣包租代管龍頭的兆基屋管前董事長李建成，過去不僅打造全台市占第一的租賃王國、還開設業界規模最大的內湖總部大樓，曾獲頒「地政貢獻獎」，國家住都中心董事長花敬群曾直言「要獲得地政貢獻獎不容易」，沒想到李建成如今因侵吞公司債投資款，被聲押禁見，令人不勝唏噓。

涉侵占7億投資款 包租代管龍頭「兆基屋管」前董座聲押禁見

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，卻未兌付利息，涉侵占高達近7億元投資款，款項用來購買愛馬仕、香奈兒等數十個精品包及8輛賓士等豪車等。台北地檢署今指揮調查局北機站依背信、侵占罪搜索、約談李建成，檢察官複訊後，認為犯罪嫌疑重大，有逃亡勾串之虞，向法院聲押禁見。

范織欽涉貪交保後蒙面步出法院 全身包得密不透風未回應案情

無黨籍高雄市議員范織欽涉嫌利用職權向營造業者索取回扣，橋頭地方法院今天下午召開羈押庭，晚間裁定范織欽以120萬元具保，並限制住居、禁止與本案證人聯繫接觸，稍早辦妥保釋手續後，范織欽全身包得密不透風步出法院，面對媒體詢問案情，全程舉手遮臉、一言不發隨即離去。

新北檢選舉查察分區座談二訪三重分局 主任檢察官提示三大原則

年底地方選舉將至，新北地檢署為了解、掌握各類妨害選舉查察、反賄選宣導相關作為，並就後續情資整合及檢警協作交換意見，今天再度由主任檢察官洪榮甫及檢察官徐明煌、何國彬前往轄內三重警分局，召開第二波妨害選舉查察分區座談會，宣示檢方嚴正執法、積極查賄的決心。

詐團首腦律師游光德偷渡中國 母助逃亡也通緝…桃檢起訴6人求重刑

涉組詐團吸金上億元的律師游光德今年3月法院審理期間，找人帶戴電子手環製造假軌跡，再透過偷渡集團潛逃中國，彭姓母親幫助逃亡後也離境遭通緝；桃園地檢署今依入出國及移民法起訴6人，偷渡集團王姓主嫌求刑8年6月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。